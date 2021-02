Nuovo polo sanitario, DentalPro conquista i centri di Vitaldent

«Finalmente un gruppo italiano che si rafforza sul mercato, invece di essere preda di operatori internazionali - commenta Cohen - Con questa acquisizione, realizzabile grazie all’apporto di ulteriore capitale da parte del nostro azionista di maggioranza BC Partners e degli altri azionisti, intendiamo mettere a frutto le migliori competenze clinico-gestionali delle due società per rilanciare i Centri Vitaldent sotto il brand DentalPro, assicurando loro un brillante futuro grazie anche alla solidità del nostro gruppo».

Orario lungo e accesso facile

DentalPro nasce con l’obiettivo di inaugurare un nuovo modo di recarsi dal dentista: alta qualità delle cure, delle attrezzature e dei professionisti, ma in modo più semplice e facilmente accessibile, con la massima disponibilità oraria, 7 giorni su 7, all’interno dei centri commerciali e in location cittadine strategiche. L’idea di avvicinare i cittadini alle cure dentali, portandole nei luoghi di maggiore affluenza, si è rivelata vincente. E ora il Gruppo di cure dentali privato, leader in Italia, si organizza per le prossime sfide.

«L’unione strategica delle due società - prosegue Cohen - dimostra che per noi e per BC Partners il settore ha un grande potenziale di sviluppo in Italia e crediamo avrà un effetto positivo anche sul consolidamento del mercato odontoiatrico, rappresentando un’opportunità di sviluppo professionale per i nostri dipendenti e collaboratori».

Priorità agli investimenti sull’innovazione

Altro punto di forza della società sono gli importanti investimenti in innovazione, che vanno di pari passo con quelli destinati alla formazione del personale. L’obiettivo è estendere a tutte le strutture del Gruppo i benefici che la tecnologia e la digitalizzazione possono portare: riduzione di costi e tempi, ma anche maggiore affidabilità e precisione.

«Essere un Gruppo grande e solido - continua Cohen - ci permette di avvantaggiarci delle economie di scala, essere competitivi e investire costantemente in innovazione, per dotare i nostri centri di moderne attrezzature e tecnologie, come la Tac 3D. Quest’anno inoltre, per abbattere il rischio di contagio da Sars-CoV-2, abbiamo introdotto in tutte le sedi un sistema di aspirazione a vuoto extraorale che riduce l’esposizione all’aerosol durante i trattamenti odontoiatrici».