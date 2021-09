Nuovo processo civile: due mosse per tagliare mezzo milione di liti in condominio

Cresce l’autonomia

L’aumento di autonomia dell’amministratore, che viene “liberato” dalla necessità di convocare continuamente l’assemblea condominiale, rappresenta una modifica auspicata da tempo che si inserisce all’interno nelle novità previste dal Ddl di riforma per rafforzare la mediazione.

Per comprenderne la portata bisogna considerare che, in base alla normativa attuale, senza la delibera autorizzativa l’amministratore non è legittimato a stare in mediazione.

Una previsione sempre confermata dalla giurisprudenza (Ordinanza 10846/20 della Cassazione, sezione VI Civile) e che, nei fatti, ha indebolito l’efficacia della mediazione e ridotto le possibilità di esito positivo.

La riforma prevede invece che l’amministratore sia legittimato, per legge, ad «attivare, aderire e partecipare a un procedimento di mediazione». L’esame e il voto dell’assemblea rimangono quindi solo per l’approvazione finale dell’accordo di conciliazione o della proposta del mediatore. «Può essere molto utile perché sveltisce la procedura - dice il presidente dell’Anaci Francesco Burrelli - ma anche se non obbligato è importante che l’amministratore riferisca all’assemblea come sta procedendo».

Mediazione più efficace

Per accrescere le chance di successo della mediazione la riforma introduce norme che, anche se non riguardano solo il condominio, possono comunque contribuire a ridurre il contenzioso in questo ambito. Spinge infatti sulla partecipazione personale delle parti , permettendo la delega, in linea con quanto stabilito dalla Cassazione (sentenza 8473/2019) solo in presenza di giustificati motivi e purché il delegato conosca i fatti e sia «munito dei poteri necessari per la soluzione della controversia».