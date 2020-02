Nuovo reato ed educazione emozionale nelle scuole, un anno di commissione sul femminicidio La vicepresidente M5S Cinzia Leone: «Già incardinato un Ddl per insegnare nelle scuole come gestire le proprie emozioni ed una poposta di legge per l’aggravante di molesitie nel luogo di lavoro» di Mariolina Sesto

Conte sui femminicidi: dati allarmanti, c'è tanto da fare

2' di lettura

Con voto unanime il 5 febbraio il Senato ha dato il via libera alla proroga della Commissione d’inchiesta su femminicidio e violenza di genere. Ci sarà quindi ancora un anno di tempo per portare a termine la complessa sfida a questo fenomeno che sembra lungi dall’essere stato debellato. Intanto, un primo bilancio della commissione mette in evidenza almeno due obiettivi raggiunti: il progetto di promuovere l’educazione emozionale nelle scuole e la proposta di introdurre una nuova fattispecie di reato, le molestie sui luoghi di lavoro.

Leone: pronto il Ddl sull’educazione emozionale

È la vicepresidente M5s della commissione sul femmincidio, Cinzia Leone, a rivendicare i preziosi risultati raggiunti in un anno di lavoro della commissione d’inchiesta. «Il femminicidio è tra le prime cause di morte delle donne italiane. È evidente che questo è un tema da affrontare in modo trasversale. Per questo - rivendica Leone - abbiamo pensato che il progetto di lanciare l’educazione emozionale nelle scuole fosse uno strumento fondamentale. Un Ddl apposito è stato già incardinato e c’ è già un testo base». Ma cosa si intende quando si parla di educazione emozionale? «Si tratta - spiega ancora Leone - di un insegnamento trasversale alle varie discipline che punta al miglioramento nella gestione delle emozioni e che è rivolta a tutte le scuole di ogni ordine e grado».

Nuova fattispecie di reato: molestie sui luoghi di lavoro

Il secondo risultato ottenuto dalla commissione è quello di aver fatto pressing perché fosse chiara a tutti l’esigenza di una fattispecie di reato ad hoc con l’aggravante di molestie sui luoghi di lavoro. Di questo aspetto si è occupata la senatrice del Pd Valeria Valente che è la presidente della commissione sul femminicidio. In questo anno la commissione ha anche battuto la strada delle università. La vicepresidente Leone ha visitato molti atenei, da Milano a Palermo, passando per Napoli. A tutti è stato chiesto se mettono in atto iniziative volte al rispetto di genere. Su questo tema alcune università, come a Palermo, hanno attivato dei crediti. Altre fanno ancora fatica a farlo. Infine il tour “da donna a donna” che ha visto Leone in prima linea nel raccontare e condividere con i cittadini il lavoro della commissione d’inchiesta. «Ho cercato - sottolinea la senatrice - di far emergere la consapevolezza che siamo dinanzi a numeri da bollettino di guerra». Per far questo ha spesso proiettato il film”Ti do i miei occhi”, che dà voce alla determinazione delle donne e mette a fuoco il precorso degli uomini maltrattanti.

● Orfane femminicidio, l'Inps chiede maxi risarcimento. Interviene Mattarella

●