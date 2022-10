Nuovo Renault Austral, come va il suv full hybrid francese

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Renault Austral ha tutte le carte in regola per avere successo nel sempre più affollato segmento dei C-Suv, ovvero quelli con una lunghezza prossima ai quattro metri e mezzo. Lunga per la precisione 4.51 metri, un centimetro in più rispetto alla Renault Kadjar che va sostituire, si stacca direttamente dal passato grazie all'utilizzo della piattaforma CMF-CD sviluppata insieme a Nissan. Provata in versione full hybrid da 200 cavalli, è proposta anche in abbinamento alle motorizzazioni mild hybrid 1.2 tre cilindri da 130 cavalli con cambio manuale e 1.3 quattro cilindri da 160 cavalli con trasmissione automatica. Non arriverà invece una Renault Austral diesel, come non sarà disponibile una versione 4x4. Non manca invece la tecnologia 4Control, in grado assicurare le quattro ruote sterzanti all'Austral.

Renault Austral dimensioni

Le dimensioni della Renault Austral la posizionano nel segmento dei C-Suv, a partire dalla lunghezza di 4.51 metri a cui si abbinano una larghezza di 1,88 metri e un'altezza di 1.62 m. Il passo raggiunge i 2,67 metri mentre l'altezza da terra è di 18 centimetri. Per quanto riguarda i cerchi in lega si parte da 17 pollici e si arriva a 20”. Esteriormente lo stile dell'Austral segue il recente corso stilistico di Renault, come confermato dai gruppi ottici anteriori e posteriori caratterizzati dalla forma a “C.

Interni Renault Austral

Salendo a bordo della Renault Austral si ritrova una plancia molto simile a quella già apprezzata sulla Megane E-Tech, a partire dal grande schermo da 9 o 12 pollici touch a cui si aggiunge la strumentazione completamente digitale da 12,3” e l'inedito head-up display da 9”. Passando alla voce connettività, troviamo un sistema di infotainment basato su Android Automotive con applicazioni Google e la possibilità di aggiungere app terza come Amazon Music o Spotify. Naturalmente è presente la connessione wireless con Android Auto e Apple CarPlay. Buona la capacità di carico (ma inferiore a molte rivali) a partire da 430 litri per la E-Tech provata ed espandibile fino a 555 grazie al divano scorrevole. Abbattendo la seconda fila si arriva fino a 1.455 litri o 1.525 per le versioni mild-hybrid.

Renault Austral, prova su strada

Provata nella versione 1.2 E-Tech Hybrid in allestimento Iconic Esprit Alpine, la Renault Austral ha mostrato un buon equilibrio generale in occasione della prima prova su strada. I 200 cavalli a disposizione assicurano prestazioni più che soddisfacenti, come confermato dal tempo di 8.4 secondi per coprire lo scatto da 0 a 100 km/h, nonostante qualche incertezza quando si va a richiedere tutta la potenza disponibile. Tramite le quattro modalità di guida (Eco, Comfort, Sport e Perso) si può andare a modificare la risposta della vettura in base alle proprie esigenze, mentre non si può intervenire sull'assetto a causa dell'assenza delle sospensioni a controllo elettronico ma complessivamente la taratura permette un giusto bilanciamento tra assorbimento delle asperità e precisione di guida. Il sistema ibrido permette di viaggiare per gran parte del tempo in elettrico, andando così a contribuire alla riduzione dei consumi (nel nostro primo test abbiamo registrato una media di 16 km/l su percorso misto). Degno di nota le quattro ruote sterzanti del sistema 4Control Advanced, optional da 1500 euro solo sulla E-Tech. Grazie alla possibilità di girare fino a 5° in controfase, mentre in fase arrivano a 1°, riducono di oltre 1 metro il diametro di sterzata portandolo a 10,1 metri. All'atto pratico, come da rapido test effettuato durante la prova, rendono l'Austral agile come una Clio.

Renault Austral, prezzi e motorizzazioni

Quanto costa la nuova Renault Austral? Il listino del suv francese parte da 32.000 euro per il Mild Hybrid Advanced a 48V da 130 cavalli spinto dal 1.2 tre cilindri. con cambio manuale. Si passa dai 36.000 euro per il 1.3 4 cilindri Mild Hybrid 12V da 160 cavalli abbinato alla trasmissione automatica a 7 rapporti. Il full hybrid E-Tech parte da 39.500 euro in allestimento Techno, mentre per la Esprit Alpine protagonista della nostra prova servono oltre 44.000 euro.