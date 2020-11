Nuovo Renault Kangoo, il multispazio si evolve e diventa elettrico Renault presenta due modelli strategici che andranno a completare la gamma dei suoi veicoli commerciali. Si tratta del rinnovato Renault Kangoo, ma anche dell'inedito Express entrambi con motori termici e a batteria di Corrado Canali

Sarà disponibile dalla primavera dell'anno prossimo. La quinta generazione del Renault Kangoo, disponibile sempre nella duplice variante passeggeri o furgone e in due lunghezze, standard e a passo lungo con un volume utile che varia da 3,3 a 3,9 metri cubi nella standard e da 4,2 a 4,9 metri cubi nella versione più lunga. Ma l'altra importante novità è che il nuovo Kangoo sarà acquistabile oltre che con motori termici a benzina e diesel anche con trazione elettrica.



Quattro milioni di unità vendute dal 1997 ad oggi



Il multispazio è un modello importante per il brand francese visto che dal debutto sul mercato nel 1997, ha venduto oltre 4 milioni di unità. In questa ennesima generazione, inoltre, si è rinnovato completamente, a partire dell'estetica. Il frontale, infatti, è stato ridisegnato e adesso include una vistosa griglia che si estende in orizzontale fino ad contenere anche i fanali anteriori, mentre non passano inosservate delle vistose cromature perimetrali. Le fiancate, poi, sono robuste e nel complesso il veicolo diventa più importante.



L'abitacolo arricchito dal sistema multimediale Easy Link



Anche gli interni del Renault Kangoo sono inediti. La plancia si sviluppa orizzontalmente ed è impreziosita dallo schermo a sbalzo del sistema multimediale Easy Link. Alla Renault per renderla più funzionale e utile, ha inoltre previsto molti vani portaoggetti e dei sedili che sono stati ridisegnati. Sul nuovo Kangoo, poi, debuttano due novità per rendere più semplice la gestione del carico: l'Easy Side Access che consente di meglio accedere al piano di carico e l'Easy Inside Rack, un portapacchi interno per trasportare oggetti lunghi ed ingombranti in altezza, lato passeggero.



Aumenta la disponibilità di sistemi di assistenza alla guida



Il nuovo multispazio del costruttore francese con la quinta generazione fa, inoltre, il pieno di sistemi di assistenza alla guida, grazie all'introduzione innanzitutto del retrovisore interno digitale Rear View Assist che consente di disporre di un'ottima visibilità posteriore e si dimostrerà molto utile per le versioni con porte posteriori non vetrate, oltre al controllo della stabilità del rimorchio, il Trailer Swing Assist e l'utilissima frenata di emergenza attiva.



L'Express è il furgone destinato alle piccole flotte aziendali



L'altra novità è l'Express che, invece, è la versione furgone, ma con la stessa compattezza e pensato soprattutto per le piccole flotte aziendali. Il volume di carico varia da 3,3 a 3,7 metri cubi e i numerosi vani portaoggetti che lo rendono comodo anche per i lunghi viaggi. L'estetica, ma non solo anche gli interni oltre, naturalmente, tutti i sistemi di assistenza alla guida riprendono le stesse novità introdotte dalla quinta generazione del Renault Kangoo.