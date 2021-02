Nuovo round da 420mila euro per Digitazon, la piattaforma che connette freelance e imprese L'operazione, che fa il paio con il primo round di finanziamento da 60mila euro chiuso lo scorso aprile, servirà a migliorare la piattaforma proprietaria di G.Rus.

L'operazione, che fa il paio con il primo round di finanziamento da 60mila euro chiuso lo scorso aprile, servirà a migliorare la piattaforma proprietaria

1' di lettura

Cdp Venture Capital Sgr (attraverso il Fondo Acceleratori), Bocconi For Innovation e alcuni noti manager dell'universo digitale come italiano Oscar Di Montigny (Chief Innovability & Value Strategy Officer di Banca Mediolanum), Paul Renda (Ceo di SpartanTech e Miller Group, nonché Presidente di Gruppo Giovani Assolombarda) e Alvise Biffi. Sono questi i principali investitori che hanno contribuito all'aumento di capitale di 420mila euro di Digitazon, startup fondata nel 2018 e accelerata proprio dal programma dell'università milanese B4i (Bocconi For Innovation). La sua missione? Operare come piazza di incontro virtuale per freelance e imprese (startup, Pmi e anche multinazionali) che al momento vanta una community di oltre 5mila liberi professionisti.

L'operazione, che fa il paio con il primo round di finanziamento da 60mila euro chiuso lo scorso aprile, servirà a migliorare la piattaforma proprietaria, potenziare le attività di marketing e, soprattutto, a dare il via al processo di internazionalizzazione che vedrà la Germania come primo mercato di sbocco.

Per il team di una decina di under 30 guidato dai tre founder (Andrea Zangiacomi, che ricopre la carica di Ceo, Angelica Peretti e Saverio), è quindi arrivato il momento del vero salto in avanti nel solco di una scommessa che rimane sempre la stessa: far incontrare domanda e offerta di lavoro grazie alle opportunità offerte dal digitale, con un occhio di riguardo ai nuovi talenti della Generazione Z e ai Millennials e rispetto a un modello di business, come spiegano i finanziatori, che sposa totalmente il tema della disintermediazione del rapporto tra cliente e fornitore.

Per approfondire Startup innovative, al 31 dicembre erano quasi 12mila, più della metà in rosso





Loading...