Nuovo round da un milione (e un futuro nell'insurtech) per CercaOfficina.it, il portale delle autoriparazioni

Numeri alla mano, è la principale piattaforma digitale italiana per la riparazione e la manutenzione di autoveicoli: un migliaio di officine affiliate, 125mila utenti registrati (il dato si riferisce a inizio anno), oltre 18mila interventi gestiti che continuano a crescere mese dopo mese con un picco di incremento del 50% registrato lo scorso luglio. Per CercaOfficina.it, il portale che fa capo a MadeInItaly Ventures, startup nata nel 2013 e subito vincitrice del primo bando promosso dall'incubatore “SpeedMiUp” fondato da Università Bocconi e Camera di Commercio di Milano, è arrivato nei giorni scorsi il momento di un nuovo salto in avanti con la chiusura di un nuovo round di investimento da un milione di euro. L'operazione ha visto partecipare Cdp Venture Capital Sgr, fondo Rilancio Startup e altri investitori privati internazionali attivi nei settori media, automotive e assicurativo. Con l'aumento di capitale, che porta a 2,5 milioni di euro la raccolta fondi dalla fondazione a oggi, la società milanese rafforzerà i team di vendita e di marketing con l'intento di ampliare ulteriormente la rete di autoriparatori affiliati alla piattaforma e intensificherà gli sforzi nelle attività di ricerca e sviluppo per sviluppare prodotti e soluzioni dedicate al mondo del fleet management (la gestione delle flotte aziendali) e all'universo insurtech.

Come funziona

Il compito primario di CercaOfficina.it è quello di fornire agli automobilisti e ai fleet manager uno strumento semplice per cercare l'officina di zona più indicata per le proprie necessità, comparando gratuitamente preventivi e recensioni e completando la prenotazione dell'appuntamento per la riparazione della propria vettura direttamente online. Il target di riferimento sono le officine e le carrozzerie che vogliono consolidare la propria presenza sul territorio, aumentando la propria visibilità online. Fra i servizi offerti c'è anche la gestione del cambio gomme da estive a invernali e viceversa, con la possibilità di selezionare l'officina che effettua il servizio di presa e riconsegna dell'auto o quella che garantisce le tempistiche migliori.

Un mercato miliardario ma poco digitalizzato

Stando alle stime contenute nell'ultimo Annuario Statistico dell'Aci, il giro d'affari della riparazione e manutenzione degli autoveicoli ha toccato quota 34 miliardi di euro nel 2019. Parliamo però di un settore ancora fortemente legato a logiche tradizionali, visto e considerato che tra le 55mila carrozzerie attive in Italia sono ancora poche quellq che hanno abbracciato il digitale come strumento per gestire e aumentare il proprio business. Eppure, come testimonia proprio un recente sondaggio di CercaOfficina.it, più del 79% degli automobilisti intervistati dice di essere abbastanza o molto interessato a una maggiore digitalizzazione di questo comparto e più dell'82% conferma come, al momento, le officine in grado di gestire online la prenotazione degli interventi siano in numero troppo esiguo. Marco Brusamolino, Ceo di CercaOfficina.it: “questo round rappresenta un ulteriore passo in avanti verso il nostro obiettivo: rendere in Italia completamente digitalizzato, sicuro e trasparente. Vogliamo adesso accelerare questo processo ma, per farlo, dobbiamo impegnarci nel portare avanti anche un percorso di educazione al cambiamento di un settore ancora legato ad attività e logiche tradizionali.

La piattaforma dedicata al mondo assicurativo

Se l'obiettivo strategico della società è senza dubbio quello di diventare il punto di riferimento in Italia per il settore dell'autoriparazione in modalità 4.0, con il lancio datato fine giugno di CercaCarrozzeria, CercaOfficina.it ha varato anche una nuova piattaforma con il dichiarato obiettivo di portare innovazione nel mondo insurance. L'idea, in buona sostanza, è quella di digitalizzare completamente la gestione dei reclami, rendendoli del tutto trasparenti e velocizzandone e semplificandone l'iter., e di ottimizzare di conseguenza i costi di riparazione, aumentando la qualità dei servizi offerti attraverso un sistema di rating certificato.