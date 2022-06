Nuovo round per Young Platform: aumento da 16 milioni guidato da Azimut

L'investimento è di carattere finanziario, ma lascia aperta la porta a potenziali sviluppi anche sotto il profilo industriale, dal momento che Azimut ha già avviato sperimentazioni e attività nell'ambito degli asset digitali.

«Nonostante la recente volatilità, le criptovalute si stanno affermando come una nuova asset class espressione della recente dimensione digitale dell'economia che sarà sempre più significativa per le generazioni Y e Z. Questo investimento vuole essere la base per lo sviluppo di progetti comuni attraverso i quali integrare all'interno della nostra piattaforma di asset management un punto di osservazione che guarda alla blockchain e alla finanza decentralizzata come nuove frontiere di investimento e operative nella trasformazione digitale della nostra industria, trascendendo le dinamiche di mercato nel breve termine», ha commentato Giorgio Medda, amministratore delegato e global head of Asset management & fintech del Gruppo Azimut.

Al round guidato da Azimut ha partecipato anche un pool di investitori tra i quali Banca Sella e United Ventures, allo scopo di supportare la crescita di Young Platform a livello internazionale. Se il secondo è investimento puramente finanziario, anche per Banca Sella si può immaginare in prospettiva una partnership di carattere industriale.

Il mercato delle criptovalute ha quasi triplicato la propria capitalizzazione nel 2021, dai 772 miliardi di dollari il primo gennaio ai 2,19 trilioni il 31 dicembre e sta entrando in una nuova fase di sviluppo con un interesse crescente da parte degli investitori retail, e anche istituzionali. In particolari i giovani italiani sono tra i più entusiasti in Europa, il 14% fra i 18 e 34 anni afferma di aver comprato o venduto criptovalute e a livello globale più di un terzo dei millennial ritiene che le criptovalute sostituiranno presto i contanti e le carte.