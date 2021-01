Trump, nuovo schiaffo dei repubblicani: respingono il suo veto su un piano di spesa da 740 miliardi Il partito che lo ha sostenuto e di cui formalmente fa parte, sta progressivamente abbandonando Trump e i suoi tentativi di ribaltare il risultato elettorale

Il Congresso Usa annulla veto di Trump sul budget per la Difesa

Il partito che lo ha sostenuto e di cui formalmente fa parte, sta progressivamente abbandonando Trump e i suoi tentativi di ribaltare il risultato elettorale

1' di lettura

I repubblicani abbandonano il presidente uscente Donald Trump al suo destino e si uniscono ai democratici in una scelta bipartisan per far passare il piano di spesa per la difesa da 740 miliardi di dollari. Al Senato il partito che si gioca la maggioranza che ha tuttora con l’imminente voto in Georgia ha seccamente respinto il veto posto dal presidente per bloccare il piano di spesa.

È questa l’ultima puntata di una serie che progressivamente sta raccontando la fine dei matrimonio di convenienza tra il vecchio Gop e il dilagante e poco ortodosso 46esimo presidente degli Stati Uniti, sconfitto dal democratico Joe Biden che si insedierà in carica il 20 gennaio.

Loading...

Leggi anche Usa, è battaglia in Georgia sui due seggi che valgono la maggioranza al Senato

Ieri, primo giorno dell’anno, si è resa evidente la frattura tra Trump e il suo vice che fino all’ultimo si è attenuto alla disciplina di squadra. Trump prova ancora a ribaltare il risultato delle presidenziali: un giudice federale del Texas ha infatti respinto l'azione legale del deputato repubblicano Louie Gohmert e di altri compagni di partito dell'Arizona per costringere Mike Pence a cambiare i voti del collegio elettorale quando il 6 gennaio presidierà la sessione del Congresso chiamata a ratificare l'esito delle elezioni. Secondo il giudice, i promotori dell'iniziativa non hanno titolo per l'azione legale e lo stesso Pence si era opposto all'istanza.