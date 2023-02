Nuovo sistema di sollevamento ponti ideato da Fagioli

Il Bmm, prosegue, «è stato interamente ideato e progettato dall’engineering department interno del gruppo, una divisione basata nel quartier generale di Sant’Ilario d’Enza, in provincia di Reggio Emilia, dove operano circa 50 risorse altamente specializzate, tra le quali ingegneri civili, strutturisti e meccanici e disegnatori tecnici».

Imminenti nuovi utilizzi

Il sistema è stato ingegnerizzato e progettato, conclude Ferrari, «per rispondere alle specifiche esigenze italiane nel settore dell’ammodernamento di infrastrutture stradali e autostradali; e, viste le numerose ricadute positive a livello operativo e in termini di riduzione dei tempi di cantierizzazione, abbiamo già in programma di utilizzarlo in alcuni prossimi progetti di movimentazione», in cui Fagioli sarà impegnato nel Paese.



Terminato l’intervento sulla A7, il gruppo Fagioli è ancora impegnato nelle operazioni di ammodernamento di alcuni viadotti autostradali sulla A15 Parma - La Spezia.