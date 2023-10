Nuovo Sito Web e Pagina LinkedIn: il Fasi amplia la sua presenza online

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Il Fasi, Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa dei Dirigenti Industriali, ha annunciato il rafforzamento della sua presenza online attraverso il lancio del suo nuovo sito web e l’inaugurazione di una pagina ufficiale su LinkedIn. Il nuovo sito web, accessibile all’indirizzo www.fasi.it, è stato progettato per offrire ai nostri stakeholder un’esperienza online migliorata, consentendo un accesso più rapido ed efficiente alle informazioni riguardanti le tutele e i servizi offerti.

Inoltre, il sito ospita una sezione news alimentata con contenuti informativi e con le ultime novità del Fondo. Gli utenti potranno utilizzare la nuova funzione di ricerca delle prestazioni del Nomenclatore Tariffario, le aziende potranno inoltrare la propria richiesta di adesione direttamente online, il tutto con una rinnovata veste grafica.

Il Fasi su LinkedIn condividerà, invece, aggiornamenti, iniziative e suggerimenti su come usufruire al meglio delle tutele offerte. La pagina ufficiale su Linkedin rappresenta un nuovo punto di contatto diretto per interagire e rimanere connessi con il Fondo. Questi nuovi canali di comunicazione rappresentano un passo significativo nell’arricchire la presenza on line del Fasi con maggiore fruibilità e chiarezza in un’ottica di modernità.