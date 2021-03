Nuovo Sole: app rinnovata con il brief delle ore 19 e i comandi vocali

3' di lettura

L’innovazione dell’informazione come un flusso continuo. Di contenuti, di formati editoriali, di esperienze di fruizione, di funzionalità. E di piattaforme dove essere presenti.

Per i media dalla lunga storia, come Il Sole 24 Ore, è questo oggi il cammino: non mettere dei punti ma avanzare lungo una linea ininterrotta di cambiamento.

Nuova app

Così, la nuova app del Sole 24 Ore da ieri 15 marzo online sugli store, chiude da una parte il cerchio del rinnovamento storico del formato e della grafica del quotidiano, ma è soprattutto un concentrato di novità in progress. Che faranno i conti con l’evoluzione tecnologica e con le forme di consumo delle news, inseguendole o provando ad anticiparle.

Ecco dunque i comandi vocali come novità principale della nuova app. «Ehi Siri, apri Il Sole 24 ore di oggi», o «Ok Google, ….», ci porterà direttamente, smartphone in mano, alla digital replica del quotidiano del giorno. La voce insomma come via più diretta e veloce per trovare ciò che si cerca. E altri comandi ci consentiranno di raggiungere gli articoli salvati, l’archivio delle copie, il sito con tutta l’informazione free, la sezione premium 24+ o i podcast, uno dei nuovi linguaggi con cui ci stiamo misurando con successo.

Innovazione in progress

Le funzioni audio non finiscono qui. Intanto perché tutti gli articoli avranno un’audioversione generata artificialmente. Ma soprattutto perché sarà un’innovazione in progress grazie alle segnalazioni dei nostri lettori e, contemporaneamente, all’evoluzione degli assistenti virtuali e alle integrazioni che questi consentiranno di fare in lingua italiana con le app.