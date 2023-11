Nuovo stadio di Cagliari, via libera della regione per l’opera da 157 milioni

La palla al Comune di Cagliari

Tutti gli adempimenti per la costruzione del nuovo stadio saranno in capo al Comune. «Il documento - come evidenzia l’assessore regionale ai Lavori pubblici, Pierluigi Saiu - prevede anche un Collegio di vigilanza sull’esecuzione dell’opera e che interverrà in caso di controverse sull’attuazione dell’intesa». L’accordo resterà in vigore sino al completamento dello stadio.

In Comune, intanto, si procede spediti per arrivare a conclusione in tempi rapidi. La delibera è stata subito firmata dal sindaco Paolo Truzzu e ora sarà portata all’attenzione del Consiglio comunale per la discussione e l’approvazione finale. «Finalmente - scrive il sindaco su Facebook inserendo una foto del rendering del nuovo stadio e una con Gigi Riva -. Un lungo percorso di lavoro che con l’attesa delibera della giunta regionale mette le basi per la costruzione di un grande stadio per Cagliari e la Sardegna, senza dimenticare la rigenerazione dell’intero quartiere di Sant’Elia. L’avevo promesso ai cagliaritani, ai tifosi e ai sardi. E tra loro, ad uno in particolare: Gigi Riva».

Le risorse in campo

Quanto alla distribuzione delle risorse messe in campo dalla Regione, tre milioni saranno erogati subito, 15 per l’anno 2024, 12 per il 2025 e infine 20 per il 2026. Il Comune di Cagliari dovrà invece «sostenere gli oneri finanziari di cui al piano economico finanziario di propria competenza». Per lo stadio, oltre i 50 milioni della Regione, è prevista la spesa di altri 109 milioni circa tra club e Comune di Cagliari.

Il Municipio, in base all’accordo di programma «dovrà gestire l’iter procedurale tecnico-amministrativo connesso all’approvazione della progettazione ed alla realizzazione dell’intervento nel rispetto delle disposizioni normative di riferimento, monitorando e assicurando il rispetto del cronoprogramma formalmente approvato in coerenza con le tempistiche assegnate dal Comitato Esecutivo Uefa».