Nuovo stadio di Milano, dibattito al via. Obiettivo cancelli aperti per il 2027

La quota di posti premium sarà pari a 9mila (ma modulabile fino a 13.500) secondo i migliori standard continentali e made in Usa, mantenendo un equilibrio tra l’alta domanda di un pubblico corporate e l’esigenza di tenere calmierati i prezzi di biglietti e abbonamenti ordinari.

Il project financing

Nonostante la contrazione delle aree edificate, gli investimenti privati - che genereranno circa 27mila posti di lavoro - necessari all’operazione non caleranno. «Il costo di circa 1,3 miliardi di euro - ha sottolineato Antonello - sarà sostenuto nell’ambito di un project financing con i ricavi addizionali dal nuovo impianto e un contributo dei club in termini di equity».

L’innalzamento dei costi delle materie prime, tuttavia, potrebbe anche far lievitare questa ipotesi di spesa come ha ammesso il presidente del Milan Paolo Scaroni: «La Cattedrale costava 600 milioni, oggi credo che ne costerebbe 800 ma calcoli non ne abbiamo fatti, li faremo in sede di progetto esecutivo».

L’ipotesi Sesto San Giovanni

Quanto alla possibilità di un cambio di programma sulla localizzazione (in estate si è molto discusso dell’opzione Sesto San Giovanni), Scaroni ha precisato: «Siamo impegnati sul progetto del nuovo stadio a San Siro, ci crediamo eccome. Poi guardiamo anche altrove, perché dobbiamo avere alternative e magari scopriamo che, guardando a fondo alcune localizzazioni, hanno dei vantaggi che San Siro non ha. Non abbiamo Piani B, solo Piani A ma ne abbiamo più di uno».

Non è un’opzione la ristrutturazione di San Siro. «Ogni volta che sento dire perché non ristrutturiamo San Siro, penso che chi lo dica o non ci ha pensato fino in fondo o non vuole fare niente - ha ribadito il presidente rossonero -. Ristrutturare San Siro per noi è impossibile. E la nuova proprietà RedBird è ancora più convinta di quella precedente della necessità che Milano si doti di un nuovo stadio. Loro sono professionisti dello sport, conoscono il valore dello stadio e mi stanno dando un supporto tecnico che Elliott non mi dava, perché era un fondo finanziario».