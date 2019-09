San Siro, ecco «Cattedrale» e «Due Anelli»: i progetti in corsa per il nuovo stadio Il primo progetto è firmato dallo studio di architettura americano Populous, che ha seguito il nuovo stadio di Wembley e lo stadio del Tottenham, il secondo da Manica Architecture-Sportium, con l'architetto David Manica. Escluse quindi le proposte di Hok e di Stefano Boeri, che tra le altre cose a Milano ha ideato il Bosco Verticale di Marco Bellinazzo

Un rendering del progetto per il nuovo stadio di San Siro presentato dallo studio di architetti statunitensi Populous (Ansa)

La “Cattedrale” versus “I Due Anelli”. La gara tra i due progetti architettonici per dare vita al nuovo San Siro è ufficialmente iniziata con il rito delle presentazioni officiato nella sede del Politecnico di Milano, ateneo cittadino già advisor dei due club per il masterplan presentato in Comune lo scorso luglio (e su cui Palazzo Marino dovrà pronunciarsi entro il 10 ottobre).

Il presidente del Milan Paolo Scaroni e l'ad dell'Inter Alessandro Antonello hanno intanto ribadito la necessità di edificare un nuovo impianto all'interno di un distretto multifunzionale che rigenererà l'intero quartiere di San Siro rispetto all'ipotesi di una ristrutturazione dell'attuale struttura. Il restyling tuttora caldeggiato dal sindaco Giuseppe Sala è stato scartato per ragioni di sicurezza, di anti-economicità e di scarsa resa rispetto all'esigenza di avere un impianto all'avanguardia, dotato di tutti i comfort per gli spettatori e in definitiva più redditizio per le società.



La Cattedrale

Il progetto della studio Usa Populous iper-specializzato in impiantistica sportiva (700 collaboratori in tutto il mondo che hanno ideato 3mila progetti in campo sportivo e dell'entertainment e 1300 stadi, da ultima l'arena del Tottenham) si ispira alle guglie del le guglie del Duomo e alle linee della gallerie Vittorio Emanuele. Un catino parallelepipedo da 60-65mila con tribune a picco sul campo in stile inglese, gli spettatori più vicini al campo di 10 metri rispetto a San Sito e le panchine inserite nelle prime file e un'acustica da teatro dell'opera per esaltare l'atmosfera del tifo e dei concerti. Stadio improntato inoltre alla massima sostenibilità ambientale (“il migliore d'Europa”), con 22 acri di verde, pannelli fotovoltaici, riciclo dell'acqua piovana, sistema di teleriscaldamento e raffreddamento. È prevista un'ampia zona commerciale per esaltare i prodotti di ristorazione italiani, sky box e un museo per le due formazioni. Il distretto extra-stadio contempla da due torri in stile City Life, tra cui la «signature tower», 28 piani e 143 metri per gli uffici per 3500 persone (l'altra, più bassa, è destinata all'albergo).



I Due Anelli

Lo studio milanese-americano Manica-Cmr Sportium, ha accentuato la sinergia dei due club e l'unicità dell'iniziativa milanese immaginando nel rendering uno stadio esteticamente più classico abbracciato da una parete esterna formata da due anelli che si incrociano e si uniscono. Sulle facciate ci sono 16mila pannelli da un metro quadrato che potranno accogliere i volti dei tifosi dei due club simboleggiando la tradizione e l'eredità familiare della passione calcistica. Luci e pannelli cangianti permetteranno di personalizzare lo stadio anche nella parte esterna durante i match di ciascun team. Una grande piazza “verde” legherà lo stadio con il resto del distretto con dieci ettari di giardino, uffici, grattacieli e un centro commerciale sul cui tetto sarà conservato il vecchio prato del Meazza. Una nuova area per Milano e per i milanesi.Si alza il velo sui progetti per la riqualificazione dell'area di San Siro: dopo le indiscrezioni circolate nelle ultime settimane, le squadre di Inter e Milano hanno presentato i due progetti selezionati per il nuovo stadio dei club, che dovrebbe prendere il posto del Giuseppe Meazza.

