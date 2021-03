Nuovo stop per la gara della biglietteria e dei servizi aggiuntivi del Colosseo

2' di lettura

Non c’è pace per l’affidamento della biglietteria e dei servizi aggiuntivi del parco archeologico del Colosseo, uno spazio che in tempi pre-pandemia riusciva a catalizzare in un anno quasi 8 milioni di visitatori, con incassi vicini ai 60 milioni di euro. La quinta sezione del Consiglio di Stato (decisione 2259/2021) ha nuovamente bocciato la gara indetta da Consip per assegnare all’esterno la gestione delle prenotazioni e degli ingressi, oltre a quella dell’assistenza alle visite. Per esempio, l’organizzazione dei percorsi didattici per i più piccoli o le audioguide per i più adulti, iniziative finalizzate a una migliore fruizione dei monumenti e a una loro valorizzazione.

La storia si ripete

Era già accaduto nel 2017 che un bando simile, sempre predisposto da Consip, venisse impugnato e finisse davanti ai giudici amministrativi. Il Tar Lazio aveva ritenuto che non ci fossero problemi, mentre il Consiglio di Stato era stato di avviso diverso e aveva censurato la gara, chiedendo alla centrale acquisti della pubblica amministrazione che riscrivesse le regole secondo le indicazioni date dai giudici nella sentenza.

Loading...

Invece anche questa volta il bando si è dimostrato lacunoso. La gara, suddivisa in due lotti, prevedeva per il primo l’affidamento della biglietteria e dei servizi di accoglienza e di assistenza alla visita dei monumenti del parco archeologico, che comprende il Colosseo, il Palatino, il Foro romano e la Domus Aurea. Anche questa volta, però, il servizio di biglietteria rimaneva prevalente, mentre quelli di assistenza venivano relegati in

funzione secondaria e accessoria. Contraddicendo in questo modo le indicazioni dei giudici del 2017 e la stessa normativa. E ciò con evidenti ricadute sui criteri di scelta dei candidati, perché i punteggi assegnati alla biglietteria acquistano maggior peso e in questo modo si tagliano fuori dalla competizione imprese più versate sui servizi di accoglienza.

Tra economia e valorizzazione

La Consip si è difesa sostenendo che solo così diventa sostenibile economicamente la gestione di quei servizi: senza la biglietteria a “far da perno”, il piano finanziario non regge. Non si tratta «di mettere a disposizione di privati un luogo della cultura per

farne beni economici strumentali delle loro imprese - ha risposto il Consiglio di Stato - ma di meglio - organizzativamente - promuovere la fruizione e la conoscenza del patrimonio

culturale che il luogo stesso rappresenta e per il quale è stato istituito, e delle

collezioni che contiene».

Dunque, nel caso di affidamento integrato tramite un'unica procedura in concessione, come è quella scelta da Consip, «le biglietterie, in quanto servizi strumentali,

non svolgono - hanno sottolineato i giudici - alcuna funzione di valorizzazione culturale e possono al più essere integrate nei servizi aggiuntivi qualora ciò consenta di perseguire

meglio la finalità di valorizzazione del luogo della cultura in questione». Insomma, le parti in gara vanno invertite.