Nuovo studio: 0,6% la letalità di Covid-19 sul totale dei contagiati. La necessità di ricovero cresce con l’età

Il rischio di morte aumenta con l’età dei pazienti.

Il modello dello studio dice che il tasso di mortalità per casi confermati (persone con sintomi importanti o diagnosi di Covid-19) è dell’1,38% mentre la percentuale di decessi sui contagiati (incluso chi ha solo sintomi lievi) sarebbe più bassa, ipotizzata nello 0,6 per cento. Entrambi i tassi aumentano con l’età. Il secondo, quello calcolato sui contagi (infection fatality ratio) viene così stimato dalla nuova ricerca per fasce di età: 0,001% per 0-9 anni; 0,007% per 10-19; 0,03% per 20-29; 0,08% per 30-39; 0,16% per 40-49; 0,6% per 50-59; 1,93% per 60-69; 4,28% per 70-79; 7,8% sopra 80 anni. Il tasso di mortalità sui casi accertati, più alto, è stimato come segue: 1,25% tra 50-59; 3,99% tra 60-69; 8,61% tra 70-79; 13,4% sopra 80 anni.



Potrebbe andare meglio

La mortalità sui casi accertati tende ad essere fortemente influenzata, ovviamente, dall’accesso alle cure. Inoltre la conoscenza clinica e il modo di curare i pazienti, porterà a un miglioramento nei risultati.

Il caso dei giovani sotto i vent’anni: meno suscettibili?

È chiaro, si legge nell’articolo, che dai dati emersi in Cina (oggetto dello studio) il tasso di fatalità aumenta sostanzialmente con l’età. I risultati suggeriscono un tasso molto basso sotto i vent’anni (0,04%). «Poiché sono stati registrati pochissimi casi in questa fascia d’età, non è ancora chiaro se ciò rifletta un basso rischio di mortalità oppure una differenza nella suscettibilità, sebbene alcuni primi studi indichino che i giovani non presentano un rischio minore di contagio rispetto agli adulti. Test sierologici in questo gruppo di età saranno cruciali nelle prossime settimane per comprendere il peso degli under 20 nella diffusione del contagio tra la popolazione».