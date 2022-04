Nuovo suv Maserati, motori e allestimenti

La Maserati Grecale arriverà in abbinamento a tre versioni a cui si aggiungerà la Launch Edition PrimaSerie. Si parte con la Grecale Gt e Modena, spinte dal quattro cilindri in linea 2.0 litri mild hybrid rispettivamente da 300 e 330 cavalli, 450 Nm di coppia, trazione integrale, cambio automatico 8 marce, velocità massima di 240 km/h e accelerazione da 0 a 100 km/h coperta in 5.6” e 5.3 secondi. La potenza arriva invece a 530 cavalli per la Maserati Grecale Trofeo, spinta dal 3.0 litri V6 biturbo con 630 Nm di coppia massima e capace di raggiungere i 285 km/h e coprire lo scatto da 0 a 100 km/h in 3.8 secondi. Indipendente dalle versioni, spicca la dotazione completa e il pacchetto Adas di livello 2.

