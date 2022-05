Nel 730 nuovo test-tagliola per le spese sanitarie tracciabili

I punti chiave Le verifiche sulla tracciabilità

La dichiarazione dei redditi 2022 sarà un test anche per le spese detraibili al 19 per cento. Nei modelli dichiarativi dello scorso anno – relativi quindi al 2020 – questi oneri hanno subìto un brusco tracollo: dai quasi 32 miliardi di euro del 2019 sono passati a 27,2 miliardi (-14,8%).

Secondo l’analisi del ministero dell’Economia, questo calo è attribuibile alle due novità entrate in vigore proprio nel 2020: l’obbligo di pagamento tracciabile (comunque escluso per medicinali, dispositivi medici e prestazioni sanitarie presso strutture pubbliche o accreditate al Ssn) e il fatto che per alcune spese la detrazione varia in base al reddito complessivo (cioè spetta in misura piena per redditi entro i 120mila euro e decresce fino ad azzerarsi ai 240mila euro). Al limite reddituale sono vincolate, ad esempio, le spese d’istruzione, universitarie, funebri, veterinarie, le erogazioni liberali ad associazioni sportive dilettantistiche, Onlus, enti dello spettacolo, i premi assicurativi.

Eppure, a ben vedere, il taglio per i redditi più elevati ha inciso poco sul crollo delle detrazioni degli oneri detraibili al 19 per cento. Perché il calo più intenso riguarda le spese mediche: scese del 16,5% contro il -12% delle altre spese detraibili (si veda Il Sole 24 Ore del 25 aprile scorso). Più dei limiti e degli obblighi, insomma, hanno influito le chiusure dovute alla pandemia: nel 2020 visite mediche ed esami sono stati rallentati, e le restrizioni hanno frenato anche altre spese detraibili, come quelle per attività sportive dei ragazzi, mense scolastiche, intermediazioni immobiliari.

Il 730/2022 si appresta quindi a fotografare il secondo anno in cui si applicano le nuove regole sulle detrazioni del 19% e il primo di (parziale) ritorno alla normalità.

Le verifiche sulla tracciabilità

Sarà allora interessante valutare l’impatto soprattutto del vincolo di tracciabilità delle spese mediche: con pagamenti tramite carte, bonifici o altri sistemi digitali, come le app per smartphone (Satispay, Paypal, ApplePay, GooglePay, eccetera). Le spese mediche, veterinarie e sanitarie in genere, saldate con questi mezzi, e quindi già trasmesse dai professionisti al Sistema tessera sanitaria, transiteranno dalla precompilata.