Nuovo tonfo alla Borsa di Hong Kong per Evergrande, non rimborsa un bond

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Le azioni del colosso immobiliare cinese Evergrande hanno perso in poco tempo più del 10% alla Borsa di Hong Kong, all'indomani di un rimborso di obbligazioni che non è stato onorato dal gruppo indebitato. Su Evergrande pesa un debito di circa 260 miliardi di euro. Il gruppo ha lottato per diversi mesi per onorare i pagamenti degli interessi e le consegne. Ieri 29 dicembre, Evergrande doveva ancora effettuare due pagamenti su obbligazioni in dollari. La scadenza è passata senza alcun segno che il gruppo abbia rimborsato i 250 milioni di dollari dovuti. Dopo aver perso nella mattinata oltre il 10% alla Borsa di Hong Kong, il titolo è poi risalito e ha contenuto leggermente le perdite (-8,4%).

Indici cinesi con il segno positivo

Intanto le Borse cinesi hanno chiuso la seduta di oggi 30 dicembre in lieve rialzo, con pochi scambi, per le Borse cinesi.Gli investitori sono rimasti in disparte, tra le persistenti preoccupazioni sulla diffusione della variante Omicron e il possibile impatto sull'economia globale. In particolare, Shanghai ha chiuso in rialzo dello 0,6% a 3.619,19 punti; Shenzhen ha chiuso con un guadagno dello 0,9% a 2.517,16 punti mentre l'indice Hang Seng di Hong Kong, frenata dalla performance di Evergrande, ha guadagnato lo 0,1% a 23.112,01 punti.