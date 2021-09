Nuovo tonfo per le azioni Evergrande dopo mancato pagamento cedola

1' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Nuovo tonfo di Evergrande alla Borsa di Hong Kong. Quando l'indice Hang Seng perde l'1,88%, i titoli del colosso immobiliare cinese sono in calo del 13,11% a 2,32 dollari di Hong Kong. Mentre resta alta l'allerta su un possibile default del gruppo, a innescare la nuova pioggia di vendite è la scadenza ieri, giovedì 23 settembre, di una cedola sul debito offshore da 84 milioni di dollari che non risulta onorata. Tecnicamente il default viene dichiarato trascorsi 30 giorni dal mancato pagamento, ma alle autorità locali è stato chiesto di prepararsi comunque al peggio. Pechino non sembra intenzionata a correre in soccorso del gigante immobiliare indebitato per 300 miliardi di dollari ma la Banca centrale è intervenuta anche oggi per stabilizzare il sistema iniettando altri 70 miliardi di dollari.





