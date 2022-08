Nuovo tonfo di Sanofi e Gsk in Borsa, broker preoccupati per il caso Zantac

2' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Nuova caduta alla Borsa di Parigi per Sanofi e a Londra per GlaxoSmithKline a causa delle rinnovate preoccupazione delle case di investimento sui rischi del caso Zantac, il farmaco a base di renitidina utilizzato fino a qualche anno fa nella cura di gastriti e ulcere e poi ritirato per il sospetto di effetti cancerogeni. In due sedute le azioni Sanofi hanno perso il 16%, le Gsk il 13 per cento. Colpito dalle vendite anche Haleon, lo spin off delle attività consumer healthcare di Gsk che ha precisato a Reuters di non essere coinvolta nelle azioni legali intentate negli Usa per la vendita del farmaco.

A innescare le vendite sui titoli è stato un report di Ubs pubblicato martedì con cui il broker ha tolto la raccomandazione "buy" su Sanofi e sottolineato come tra gli investitori ci sia preoccupazione sui possibili rischi legali anche se la questione al momento non è chiara. «Non abbiamo una visione sulla probabilità e sull'entità di un esito potenzialmente negativo per Sanofi in questa fase, ma riteniamo che anche l'incertezza sarà sufficiente per scoraggiare alcuni investitori», scrive Ubs, ricordando che il farmaco, di cui aveva acquistato i diritti per il Usa nel 2016 da Boehringer Ingelheim, è stato ritirato volontariamente da Sanofi nel 2019 registrando una svalutazione di 352 milioni. Il motivo del ritiro è stata l'individuazione nel farmaco di un agente potenzialmente cancerogeno. Le prime azioni legali avviate negli Stati Uniti contro la vendita di Zantac, ricorda Ubs, saranno discusse in California all'inizio del 2023. Un analista di Deutsche Bank, segnala Bloomberg, ha indicato che un caso verrà discusso in Illinois già questo mese. Gruppi farmaceutici come Sanofi, Gsk e Boehringer sarebbero accusati di non aver adeguatamente informato i consumatori sui rischi del farmaco.