Nuovo Toyota Hilux cambia stile ma non il Dna da duro e puro L'elettrificazione può attendere per il pick up giapponese che si ripresenta con più di una concessione allo stile e al confort, ma non sotto al cofano di Corrado Canali

Se anche un costruttore come Toyota antesignano della mobilità green oltre che l'inventore dell'ibrido, ha deciso di non offrirlo per l'ottava generazione in arrivo del pick-up Hilux e in particolare per la versione di punta dal nome che è tutto un programma Invincible, un motivo ci sarà. A dettare le regole in questo settore che non è soltanto particolarmente redditizio, maconservativo, fanno sapere i giapponesi, sono i potenziali acquirenti che per il momento lo vogliono duro e puro. Un giorno una batteria di supporto arriverà. Ma non per ora.

La prova su strada e anche in fuoristrada

Difficile dare loro torto, specie se si mette alla prova il nuovo Hilux nell'off road più estremo che è il terreno tradizionale di impiego del modello Toyota. Indistruttibile e inarrestabile l'Hilux nelle discese più ardite come anche nelle risalite più impervie, il pick up giapponese è piacevole da guidare anche in autostrada dove si ottengono elevate velocità elevate con una facilità imbarazzante. Le rinnovate caratteristiche di dinamicità permettono ai potenziali utilizzatori di suv di fascia media di affrontare con facilità un qualunque tipo di percorso in fuoristrada ma anche di poter viaggiare in totale relax.

Nuovo motore 2800 cc turbodiesel da 204 cv

Come? Grazie al nuovo motore 2800 cc turbodiesel da 204 cv ottenuto allungando la corsa da 90 a 103 mm, mentre l'alesaggio resta di 92 mm, mentre l'aumento della cilindrata porta in dote una serie di benefici in particolare il grande incremento della coppia motrice che passa così da 400 Nm a 500 Nm sulla versione a cambio automatico o di 420 Nm per quella con cambio manuale. A beneficiarne sono le prestazioni: da 0 a 100 kmh in 10,1 secondi per il nuovo motore che tuttavia non è che altro che la ciliegina sulla torta di un Hilux davvero inedito.

Impostazione ideale per i fuoristradisti doc

Mantenendo, infatti, la classica impostazione di tipo body-on-frame con l'approvazione di tutti i fuoristradisti puri e duri, la Hilux model year 2021 si è dotata di tanti piccoli accorgimenti per migliorare soprattutto il confort su strada mantenendo, però, inalterate le caratteristiche che hanno reso quest'auto una leggenda del mondo a quattro ruote. Come delle nuove balestre oltre ad un diverso setup delle sospensioni che rendono l'auto più in grado di assorbile le buche e gli avvallamenti, mentre sulla base delle nuove boccole consentono una guida più stabile oltre più fluida.

Un pick up a 360 gradi per off-road ma non solo

I tecnici Toyota, in aggiunta, hanno anche rivisto il sistema di servosterzo ad assistenza variabile, ottenendo così un nuovo volante morbido e reattivo alle basse velocità e in fuoristrada ma più rigido e sicuro alle alte velocità su strada. Una novità come tante altre che hanno trasformato l'Hilux in una vera auto da usare a 360 gradi, perché capace di risalire senza fatica apparente anche il più impervio dei percorsi e di viaggiare tranquillamente oltre che in tutta comodità lungo una statale o addirittura in città. Insomma il massimo con il minimo sforzo mai facile da conciliare a proposito di pick up.