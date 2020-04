Nuro testerà la guida autonoma senza conducente di sicurezza in California L'azienda californiana di robotica ha ricevuto l'autorizzazione per procedere ai test di due prototipi senza conducente.

Nuovo passo avanti per la guida autonoma. Nuro, azienda con sede a Mountain View che opera nel settore della robotica, ha ricevuto l'autorizzazione dal dipartimento dei veicoli a motore della California (Dmv) per iniziare a testare due prototipi del modello senza conducente per la consegna di merci R2 su determinate strade pubbliche in nove città dello Stato.

Sebbene siano dozzine le aziende che testano veicoli a guida autonoma in California, Nuro è solo la seconda ad ottenere l'autorizzazione alla prova dei veicoli senza un conducente di sicurezza umano a bordo dopo Waymo, impresa del gruppo Alphabet. «La sicurezza pubblica è la massima priorità per il Dmv e non rilasciamo questi permessi alla leggera» ha dichiarato il direttore del dipartimento Steve Gordon.

Non esiste ancora una data prestabilita per l'inizio dei test, ma Nuro afferma di aver iniziato la pianificazione logistica necessaria per il loro svolgimento. I test potranno potenzialmente includere collaborazioni con marchi e rivenditori locali, anche se in base all'autorizzazione ottenuta Nuro non potrà addebitare alcun costo di trasporto.