Nusserhof - Bolzano/Bozen

Josef Mayr-Nusser rifiutò di giurare fedeltà a Hitler e pagò l'affronto con la vita. E nel dopoguerra la famiglia Mayr fece una diversa resistenza, difendendo dall'espansione urbanistica il maso Nusserhof di proprietà della famiglia dal 1788. Situato nella zona sudorientale di Bolzano, oggi il maso Nusserhof (posto sotto tutela) è una tenuta biologico-sostenibile che vive nel segno della biodiversità e anche un luogo di incontro per arte, musica e scienze. Sui terreni ricchi di porfido e dolomia, esposti ai venti, si coltivano le varietà autoctone del Lagrein e del Blatterle. In questo percorso particolare di viticoltura in città è attualmente in corso un passaggio generazionale, con il ritorno in azienda della giovane Gloria Mayr che, dopo varie esperienze fuori è tornata alla tenuta di famiglia per dare il proprio contributo al percorso virtuoso avviato dai genitori.