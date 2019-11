Nutella, dopo i cafè apre negli Usa il pop up hotel Ferrero U.S.A. lancia un concorso per i suoi fan e offre un soggiorno a Napa Valley in un mondo di Nutella di Viaggi24

Hotella Nutella

“Che mondo sarebbe senza Nutella?” Recitava uno slogan pubblicitario di parecchi anni fa. La crema splamabile nata nel 1964 continua la sua evoluzione, sia di prodotto, (il nuovo biscotto), sia nel marketing.

Negli Stati Uniti, dopo l’apertura dei Nutella Cafè a New York e Chicago dove si possono degustare pane, crepe, french toast, waffle con base Nutella, si sono spinti oltre con l’Hotella Nutella.

La stanza di Hotella Nutella

Si tratta di un vero hotel temporaneo arredato con gli iconici barattoli riservato agli appassionati che, attraverso un concorso online, potranno vivere un’esperienza degustativa immersiva, con alcuni chef famosi e lezioni di pancake art, nel mondo delle nocciole di Ferrero. Per guadagnarsi la possibilità di soggiornare nella struttura nella Napa Valley (in California) i fan devono inviare un video che dimostra come Nutella renda speciali le loro giornate, a cominciare dalla colazione.

Un sogno, per il momento, per pochi eletti solo 3 persone, nel week dal 10 al 12 gennaio.