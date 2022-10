Nutella, una limited edition racconta sui vasetti la storia dal 1964 a oggi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dal 1964 a oggi, 59 etichette sui vasetti di Nutella raccontano grandi e piccoli fatti storici, invenzioni e scoperte scientifiche: dalla nascita della famosa crema di cacao e nocciole, appunto del 1964, all’avvento della tv a colori in Italia nel 1977, dalla penna cancellabile del 1981 all’arrivo del World Wide Web, nel 1991, fino ad arrivare agli smartphone. La Limited Edition “Nutella Con Te” è insomma una vera e propria collezione alla scoperta degli avvenimenti che hanno fatto la storia, a testimonianza di come l’iconico vasetto abbia attraversato pressoché indenne gli ultimi decenni.

Grazie al QR code presente sui vasetti sarà poi possibile approfondire la storia dei fatti selezionati grazie ai testi realizzati dall’Ansa e corredati da immagini dell’epoca selezionate dalla stessa agenzia di stampa.

Ad arricchire le 59 storie c’è anche la musica: in collaborazione con Spotify, Nutella propone una colonna sonora creata ad hoc per immergersi, ancora di più, nell’atmosfera di ogni anno. Scegliendo tra le canzoni è possibile avere la propria playlist e creare così il proprio sottofondo musicale personalizzato, da ascoltare in ogni momento della giornata.