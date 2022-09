Nutriscore: dall’Antitrust 30mila euro di multa alla francese Dukan

In conclusione il ricorso al sistema Nutriscore appare «idoneo a indurre il consumatore medio a ritenere quelle presentate come scelte di consumo alimentare salutistiche e che il prodotto giudicato come ’verde’ possa essere considerato il migliore della sua categoria».Per questi motivi l’Autorità Antitrust ha deciso di irrorare alla società Régime Dukan Société una sanzione amministrativa di 30mila euro.