Nuvola digitale da 4,5 miliardi, cresce l’economia dei datacenter

Più investimenti

Il cloud, quindi, non conosce crisi e di conseguenza neanche il mercato dei datacenter, le “gambe” hardware che sorreggono le nuvole digitali. Il trend è globale, ma l’Italia è spinto dal fattore ritardo: la digitalizzazione si è messa in moto, la spesa accelera e, di conseguenza, anche gli investimenti.

Sono entrati nel nostro mercato tutti i Big tech (da Amazon a Google sino a Microsoft) ma il futuro non è statico. C’è dietro l’angolo anche il progetto del cloud nazionale, che è qualcosa di più di un piano anche se ancora non ha preso quota. Tuttavia, entro il 2025 dovrà contenere il 75% dei dati degli uffici pubblici italiani, che oggi sono parcheggiati in 11mila centri di calcolo (spesso poco più di un server da ufficio) che, secondo l’Agenzia per l’Italia digitale, sono praticamente tutti (il 95%) a rischio cybersecurity per dotazioni insufficienti, ma anche per affidabilità e capacità elaborativa.

La sovranità tecnologica

Il governo Meloni sembra intenzionato a portare avanti il piano: il presidente del Consiglio nel suo discorso per la fiducia ha infatti accennato velocemente ma in maniera molto chiara anche a questo tema: «La transizione digitale, fortemente sostenuta dal Pnrr, deve accompagnarsi alla sovranità tecnologica, al cloud nazionale e alla cybersecurity».

L’Italia è in buona compagnia, comunque. La spesa mondiale per il cloud pubblico, secondo Gartner, crescerà del 20,7% nel 2023 per arrivare a 591,8 miliardi di dollari rispetto ai 490,3 del 2022. A giocare un ruolo chiave, secondo gli analisti di Gartner, sono «le attuali pressioni inflazionistiche e le condizioni macroeconomiche che stanno avendo un effetto push and pull sulla spesa per il cloud». Cloud come bastione di sicurezza e innovazione che supporta la crescita in tempi incerti grazie alla sua natura agile. La migrazione al cloud, insomma, è appena iniziata.