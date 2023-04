Nuxe accelera in Italia, secondo mercato dopo la Francia

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

All’inizio degli anni 90 ha deciso di acquisire un laboratorio parigino di formulazione in cosmetologia naturale che ha segnato l'inizio dell’avventura imprenditoriale di Aliza Jabès e la nascita di Nuxe, brand di dermocosmesi naturale venduto in farmacia. Il primo successo è stato l’Huile Prodigeuse che ha dato un’accelerazione agli investimenti in ricerca e sviluppo con il lancio di altri prodotti naturali e clean secondo un asset fondamentale: ridurre l'impatto ambientale.

Nel 2007 il brand arriva in Italia che diventa il secondo mercato, dopo la Francia, con una filiale con 70 collaboratori e 2.500 punti vendita.

«Il marchio è molto dinamico - commenta il general manager di Nuxe, Muriel Koch –. I nostri prodotti sono prodotti nella nostra fabbrica in Bretagna. L’Italia è stato il primo Paese straniero in cui abbiamo deciso di lanciare il brand e cresce costantemente, diventando un mercato chiave per noi. Ci aspettiamo un incremento del 10% quest’anno per un giro d’affari di 25 milioni di euro. Oltre a Huile Prodigieuse, un olio secco naturale per viso, copro e capelli, stanno andando bene anche il nostra lancio recente Anti Aging Super Serum10 con una formula vegana e pulita e la linea suncare grazie alla forte partnership che stiamo sviluppando con le farmacie italiane. Siamo presenti soprattutto in Lazio, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna e il nostro obiettivo è ampliare la distribuzione, entrare nella top ten dei marchi più venduti del Paese e implementare il rapporto con i farmacisti con servizi, assistenza e formazione».