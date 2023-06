Nvidia con Mediatek per l’infotainment in auto basato su intelligenza artificiale

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Nel corso del suo keynote al Computex 2023 di Nangang (Taiwan, 30 maggio-2 giugno) Nvidia ha annunciato una partnership con la taiwanese Mediatek per lo sviluppo di una nuova generazione di chip auto in grado di alimentare sistemi avanzati di infotainment per favorire l’interazione con i conducenti tramite soluzioni di intelligenza artificiale (IA) e Accelerated Computing.

MediaTek utilizzerà gli acceleratori AI di Nvidia insieme ai suoi nuovi prodotti Dimensity Auto, prossima iterazione di Dimensity Auto Drive, Auto Cockpit e Auto Connect. Uno dei chip utilizzerà una GPU Nvidia accanto ai core esistenti basati su Arm su un SoC a 3 nm. Le due aziende hanno anche accennato al fatto che alcune delle future offerte di MediaTek potrebbero essere basate su chipset che sfrutteranno l'interconnessione ad alta velocità Nvlink di Nvidia. Queste soluzioni saranno pienamente compatibili con la vasta libreria di software Nvidia, consentendo agli sviluppatori di sfruttare appieno le funzionalità di Nvidia Drive OS, Drive IX, Cuda e Tensor RT. Maggiori informazioni sulle prossime soluzioni per l’automotive di MediaTek dovrebbero essere rivelate nelle prossime settimane. Il CEO di Nvidia Jensen Huang ha dichiarato: «La combinazione del system-on-chip di Mediatek con le tecnologie software di GPU e AI di Nvidia consentirà nuove esperienze d’uso, maggiore sicurezza e nuovi servizi connessi per tutti i segmenti di veicoli, da quelli di lusso agli entry level».