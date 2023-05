Nvidia, videogame e nuovi modelli di business per spingere l’era dell’IA

Questo modulo all-in-one consente alle aziende di ottenere prestazioni IA senza precedenti. Inoltre, Huang ha introdotto il DGX GH200, un supercomputer IA con ampie capacità di memoria in grado di integrare fino a 256 Nvidia Grace Hopper Superchip in una singola GPU delle dimensioni di un data center. DI fatto, si tratta di un modello di riferimento che clienti di alto rango di Nvidia, come Meta, Microsoft e Google, potranno usare per i loro progetti di intelligenza artificiale.

Come funziona il Dgx Gh200

Con un exaflop di prestazioni e 144 terabyte di memoria condivisa, il DGX GH200 supera i suoi predecessori di quasi 500 volte, consentendo agli sviluppatori di creare avanzati modelli di linguaggio per chatbot, algoritmi e sofisticate reti neurali, per attività come il rilevamento di frodi e analisi dei dati. Il CEO ha sottolineato che «i supercomputer AI DGX GH200 integrano le più avanzate tecnologie di elaborazione e rete accelerate di Nvidia, spingendo più in là i confini dell’IA».

Huang ha anche svelato Nvidia Avatar Cloud Engine (ACE) per i videogame, un servizio che consente agli sviluppatori di creare e distribuire modelli di intelligenza artificiale personalizzati per il parlato, la conversazione e l’animazione. ACE dota i personaggi non giocabili di capacità di conversazione, consentendo loro di rispondere alle domande con personalità realistiche in evoluzione.

Il toolkit comprende modelli di base IA essenziali, come Nvidia Riva, per il rilevamento e la trascrizione del parlato, Nvidia NeMo per la generazione di risposte personalizzate e Nvidia Omniverse Audio2Face per l’animazione di queste risposte. Inoltre, Nvidia ha annunciato la sua collaborazione con Microsoft per guidare l’innovazione nell’era dell’IA generativa per PC Windows. La partnership prevede lo sviluppo di strumenti, framework e driver avanzati che semplificano il processo di sviluppo e implementazione dell’IA sui PC. La collaborazione mira a migliorare ed espandere la base installata di oltre 100 milioni di PC con GPU RTX dotate di Tensor Core, aumentando così le prestazioni di oltre 400 applicazioni e giochi Windows con accelerazione IA.

Sfruttare l’IA generativa per la pubblicità digitale

A Taipei, c'è stato anche modo di capire che il potenziale dell’IA generativa può espandersi al settore della pubblicità digitale, dove Nvidia è già presente con la società WPP. Insieme, le aziende hanno sviluppato un motore di contenuti innovativo sulla piattaforma Omniverse Cloud. Questo consente ai team creativi di collegare i propri strumenti di progettazione 3D, come Adobe Substance 3D, per creare digital twin di prodotti all’interno di Nvidia Omniverse.