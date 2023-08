Nvidia vola a Wall Street nel premercato dopo la trimestrale da record

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor ) - Il titolo di Nvidia Corp guadagna vola nel premercato, superando i massimi registrati intraday nel corso della seduta di martedì, grazie a una trimestrale record. Nel secondo trimestre fiscale, i ricavi sono aumentati a 13,51 miliardi di dollari, un record, in rialzo dell'88% rispetto al primo trimestre e del 101% rispetto a un anno prima, grazie alla domanda di chip per l'intelligenza artificiale; le attese erano per un dato a 11,22 miliardi. L'attività di Data Center, che include la vendita dei chip A100 e H100 necessari per le applicazioni di intelligenza artificiale, come ChatGPT, ha registrato ricavi record per 10,32 miliardi di dollari, in rialzo del 141% rispetto al primo trimestre e del 171% rispetto a un anno prima. L'utile Gaap per azione è stato di 2,48 dollari, in rialzo del 202% rispetto al primo trimestre e dell'854% rispetto al secondo trimestre dello scorso anno. L'utile non-Gaap è stato di 2,70 dollari, in rialzo rispettivamente del 148% e del 429%, contro attese per 2,09 dollari. Inoltre, Nvidia ha annunciato un maxi buyback da 25 miliardi di dollari, senza scadenza.

«Una nuova era è cominciata per i computer. Aziende di tutto il mondo stanno passando al computing accelerato e all'intelligenza artificiale generativa», ha commentato Jensen Huang, fondatore e amministratore delegato di Nvidia. Il margine operativo lordo è stato del 70,1%, in rialzo rispetto al 64,6% del trimestre precedente e del 43,5% di un anno prima. Per il terzo trimestre, Nvidia prevede ricavi di circa 16 miliardi, contro una consensus a 12,61 miliardi, per un aumento delle vendite del 170% su base annuale. Dall'inizio dell'anno, il titolo guadagna circa il 220%, grazie al quale la capitalizzazione della società ha superato i mille miliardi di dollari.

Loading...