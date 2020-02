Nyapanyapa Yunupingu

Nyapanyapa Yunupingu, una delle artiste aborigene più celebrate, realizza opere astratte e figurative con una varietà di linguaggi espressivi. Yunupingu appartiene a una remota comunità aborigena, Gumatj, ma nella sua pratica artistica si allontana dal linguaggio visivo tradizionale e per le sue opere utilizza un approccio sperimentale e soggettivo. Da Roslyn Oxley9 Gallery, Sydney i suoi lavori presentano un price range compre- so tra 3.800-55.000 dollari australiani - AU$.

Nyapanyapa Yunupingu, Djorra (paper) 3, 2014 felt tip pens, white clay, acrylic paint on discarded print proofs 228 x 224 cm 76 x 56cm (each).

Courtesy of the artist and Roslyn Oxley9 Gallery, Sydney.