NYT: coronavirus, confermato il primo caso di ricaduta. È un uomo di 33 anni La scoperta all’ospedale di Hong Kong. Il paziente aveva già contratto il virus ma è stato trovato di nuovo positivo dopo un viaggio in Spagna

Il Covid-19 può ripresentarsi anche in pazienti già guariti dal virus. Lo hanno rilevato dei ricercatori di Hong Kong, registrando il primo caso confermato di ricaduta in una pandemia arrivata a conteggiare 23,5 milioni di casi su scala globale. Lo scrive il New York Times. «Un paziente giovane e in salute ha avuto una seconda infezione di Covid-19 a distanza di 4 mesi e mezzo dal primo episodio» ha dichiarato l’Università di Hong Kong attraverso un comunicato.

Il caso, sottolinea il quotidiano newyorchese, sta creando preoccupazione perché potrebbe significare che l’immunità duri pochi mesi in alcuni soggetti. L’uomo, 33 anni, mostrava sintomi moderati ai tempi del primo contagio e nessun sintomo nel secondo. Il contagio è stato rilevato dopo il suo rientro da un viaggio in Spagna il 15 agosto.

Il contagio con un nuovo virus

Secondo i ricercatori, l'uomo che in precedenza non aveva mai avuto significativi problemi di salute, sembra aver contratto un ceppo del coronavirus diverso da quello di aprile ed è ora asintomatico.

Il timore è dunque che la risposta immunitaria possa essere insufficiente a difendere i pazienti da un nuovo contagio ma secondo l'epidemiologa dell'organizzazione mondiale della sanità, Maria Van Kerkhove, non bisogna saltare alle conclusioni in rapporto a questo singolo caso.

Notizie di pazienti che erano risultati nuovamente positivi erano giunte nelle scorse settimane anche dalla Cina ma allora non era stato appurato se il virus era semplicemente rimasto nel sistema dei pazienti dopo il contagio iniziale. Nel caso di Hong Kong invece il paziente era guarito a tutti gli effetti ed è ora nuovamente risultato positivo.