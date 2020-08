«O si fa un’industria dei gioielli hi tech e sostenibile o si muore» A tu per tu con Gaetano Cavalieri rappresenta da 20 anni la filiera mondiale dei preziosi all’Onu e all’Ocse. «Le nostre imprese vanno spinte su un sentiero etico e tecnologico, l’unico in grado di garantire un futuro» di Laura La Posta

«Sono stato folgorato sulla via della sostenibilità il 17 gennaio 2001, quando ancora non se ne parlava. Ero stato eletto per la prima volta presidente di Cibjo da sei mesi e l’industria dei preziosi che rappresentavo venne duramente attaccata da organizzazioni attiviste a una conferenza a New York: fummo accusati di complicità con i ribelli della Sierra Leone e dell’Angola che avevano conquistato le miniere di diamanti e che vendevano le pietre per finanziarsi. Lo scandalo dei blood diamonds, grave fallimento delle strategie di sostenibilità sociale di interi Paesi e dell’industria del lusso, rischiò di azzerarci per i risvolti reputazionali e commerciali».

Gaetano Cavalieri, classe 1950, racconta tutto d’un fiato la sua ventennale storia da presidente di Cibjo – The world jewellery confederation. L’acronimo francese (Confédération internationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie des diamants, perles et pierres) indica la confederazione mondiale della filiera dei gioielli, che rappresenta sette milioni d’imprese (dall’estrazione di pietre e metalli preziosi al retail) in tutte le sedi internazionali: l’Onu, l’Ocse, la Wto in primis. Ma quando questo combattivo catanese ne prese il timone, l’organizzazione non esercitava alti compiti di rappresentanza ed era eclissata dal bagliore dei suoi soci. Stelle brillanti – è il caso di dire – ma velate da dense nubi.

«C’era di che preoccuparsi – racconta Cavalieri. Ma la mia famiglia commercia preziosi da 200 anni, sempre con le mani pulite, in un ambiente complesso come la Sicilia. La resilienza ce l’ho nel Dna. Aiutai il mio settore a ripulirsi, senza negare le accuse: erano state commesse atrocità su popolazioni inermi. Sostenni il rinnovamento portato avanti dal Kimberly process, una concertazione dei protagonisti del settore per darsi regole comuni. Dopo il lancio del primo Certification scheme, nel 2003, in pochi anni l’incidenza dei diamanti da conflitti crollò dal 4% a meno dell’1 per cento. Di contrabbandieri milionari di pietre preziose e oro di dubbia provenienza ne ho espulsi diversi, da Cibjo. Senza perdono. Perché i nostri clienti non perdonerebbero opacità».

Guidare una confederazione industriale non bastava, però, a garantirsi rispetto e considerazione. Nel 2001 Cavalieri si convinse che Cibjo dovesse essere riconosciuto come organizzazione non governativa (Ngo) dall’Ecosoc (il Comitato economico e sociale dell’Onu), al pari delle organizzazioni che avevano accusato la sua industria. «Bussai alle Nazioni Unite per due anni, sempre trattato come un alieno: il comparto era guardato con sospetto. Fui ricevuto nel 2003 grazie all’ambasciatore Marcello Spatafora, Rappresentante permanente italiano all’Onu. Nei successivi tre anni ricevetti consigli illuminanti da Hanifa Mezoui, capo della sezione Ngo del Dipartimento affari economici e sociali Onu. Nel 2006, Cibjo ottenne finalmente lo status di membro consultivo dell’Ecosoc, come unico ente del settore. Ci impegnammo a estendere i vantaggi della responsabilità sociale a tutta la piramide del business, non solo al vertice». Il film «Blood diamonds» con Leonardo DiCaprio, quell’anno, investì come un tifone il mondo dei preziosi, che pensava di essersi messo alle spalle lo scandalo. Ma l’industria riuscì a dimostrare che ormai usava pietre certificate conflict free.

Presto scattò però un altro allarme: quello della sostenibilità ambientale. L’estrazione dei preziosi rischia di deturpare aree incontaminate e di aggravare i cambiamenti climatici in atto. «Per questo Cibjo ha promosso linee guida per l’estrazione responsabile - spiega - e avviato ricerche con l’Università Federico II di Napoli e con il Principato di Monaco per riconoscere dal Dna i coralli di barriera, la cui raccolta è illegale. La nostra Coral Commission, presieduta da Enzo Liverino (della famiglia di corallai di Torre del Greco), ha portato avanti un programma di attività che promuovono solo il corallo sostenibile, di profondità, difendendo le barriere a rischio».