Lo spreco di cibo cala in Italia del 12% ma in pattumiera finiscono 9 miliardi l’anno

Il contributo al risparmio di SpesaSospesa.org

Sono comunque anche molte le iniziative che tengono a contrastare questo fenomeno. Ad esempio grazie al progetto SpesaSospesa.org sono stati raccolti più di 1,4 milioni di euro e distribuiti oltre 4,9 milioni di pasti; 3.131 tonnellate tra alimenti e altri beni di prima necessità sono state consegnate direttamente a chi ne ha più bisogno ed è stata evitata l'emissione di oltre 4mila tonnellate di CO2, evitando che il cibo in eccedenza delle aziende di produzione e distribuzione venisse spiegato, «producendo non solo un danno economico ma anche ambientale», spiega una nota.

Ma come funziona? Attraverso la piattaforma Regusto, le imprese (alimentari e non), catene di distribuzione e produttori locali possono donare i prodotti in eccedenza o in scadenza, ma anche venderli a prezzi sociali contribuendo così alla lotta allo spreco e all'impatto ambientale.



Ma ora gli italiani sprecano meno

Più di un italiano su 3 (il 35%) ha tagliato gli sprechi adottando a casa soluzioni per salvare il cibo e recuperare quello che resta a tavola, «con una svolta green spinta dall’inflazione e dai rincari di gas e bollette». A stimarlo è Coldiretti che sabato 4 febbraio e per tutto il weekend negli agriturismi e nei mercati di Campagna Amica, a partire da quello al Circo Massimo a Roma, spiegherà, i trucchi salva spesa ed i segreti della cucina degli avanzi.

Non mancano poi decaloghi e vademecum predisposti con l’obiettivo di aiutare le famiglie a sprecare di meno. Unaitalia (associazione di filiera della carni bainche) e Unc (associazione consumatori) puntano ad esempio su consigli e suggerimenti pratici per i consumatori su come mettere in tavola alimenti e piatti nutrienti: si va dalle pratiche di corretta conservazione agli usi delle parti “meno nobili”. La prima regola per non sprecare è però programmare ciò che serve realmente preparando una lista della spesa pronta. Tra gli agli suggerimenti si segnala di fare attenzione alla data di scadenza dei prodotti e di acquistare e scegliere alimenti freschi solo se saranno consumati subito altrimenti è preferibile comprare alimenti con una vita residua più lunga. Aiuta inoltre programmare un menu settimanale e usare la creatività in cucina con la preparazione di ricette di recupero.

Anche l’associazione per le Carni Sostenibili, che sottolinea come la carne sia tra gli alimenti meno sprecati,con la consulenza dello chef Antonello Colonna consiglia di comprare solo il necessario: per farlo andare al supermercato a “pancia piena” per evitare l’effetto compulsività. Vanno inoltre lette bene le etichette, facendo attenzione agli ingredienti, data di scadenza e indicazioni per la conservazione.