Oasi Cashmere, la sostenibilità è bellezza

La strada da percorrere verso la sostenibilità è talmente radicata nell’etica e nelle azioni del Gruppo Zegna da essere divenuta il segno grafico dell'identità visiva di questo prestigioso marchio del Made in Italy.



Quella strada esiste davvero, è la Panoramica 232 voluta proprio dal fondatore Ermenegildo Zegna perché attraversasse i cento km quadrati di cui lo stesso imprenditore e filantropo piemontese iniziò a prendersi cura 114 anni fa con un'azione di riforestazione e messa in sicurezza del territorio in favore della comunità. Tutto ciò proprio mentre la sua azienda tessile iniziava il cammino che l'avrebbe designata come leader mondiale nell’abbigliamento maschile di lusso.



È così che è sorta l'Oasi Zegna, trenta volte più grande del Central Park di New York, accessibile a tutti dal '93 nelle montagne del biellese, dove riecheggia l'essenza del lascito del fondatore: sperare di tessere la tela di un domani che sia degno dei nostri sogni. Stiamo parlando di un modello di coscienza sociale e ambientale che si materializza in un monumento alla qualità della vita e all’attenzione per le generazioni future. E che riflette, più in generale, un insieme di valori che promuovono l’armonia tra uomini, macchine, natura, passato e futuro, tradizione e innovazione.



Con il mantra “Our road for tomorrow”, Oasi Cashmere diventa lo strumento ideale per la costruzione di nuove conversazioni mediante un sistema di azioni, mindset e prodotti ispirati alla responsabilità verso l'ambiente e le comunità per generare connessioni e dialogo promuovendo l'eccellenza come valore. Il marchio si impegna a certificare come tracciabile, entro il 2024, ogni fibra di cashmere utilizzata per la collezione. Da remoti allevamenti nel mondo a produzioni innovative in Italia: Zegna sceglie le migliori materie prime e le lavora qui, un’eccellenza basata sull’etica della bellezza che si approvvigiona in modo sempre più responsabile. Oasi Cashmere si basa sul presupposto che i capi migliori possono provenire solo da risorse naturali curate e tracciabili.





I valori umanistici che informano Oasi Zegna ispirano la collezione Oasi Cashmere grazie al modello aziendale integrato verticalmente che garantisce una totale tracciabilità del rispetto per uomini, animali e territori, lungo tutta la catena. Un tratto identitario testimoniato dall'ID su ogni prodotto. Un codice QR mostra l’intero percorso della collezione fino a “trasportare” il cliente proprio nell’Oasi perché per Zegna la qualità coincide con la qualità della vita e guardare al futuro significa credere che le azioni di oggi daranno forma al nostro domani.



Oasi Cashmere si propone dunque come modello di coscienza ambientale e commerciale “crafted for tomorrow”, generatore di scambi di creatività come la partnership in corso tra Zegna e The Elder Statesman, brand lifestyle di Los Angeles, annunciata con un teaser look durante la sfilata Zegna FW23 a Milano, che ha dato vita a una collezione che fonde e rinnova due identità in una nuova, ispirata alla passione per l’artigianato, all’eccellenza dei materiali e alla sincronizzazione con la natura.



Dalla fibra ai prodotti finiti, l’idea è quella di creare un mondo a rifiuti zero in cui regni la bellezza.



Il progetto rinforza la leadership di Zegna nella creazione di tessuti pregiati grazie alla collaborazione con mulini di proprietà diretta (Bonotto, Dondi, Filati Biagioli Modesto, Lanificio Zegna e Tessitura Ubertino). Il gruppo crea, produce e distribuisce - in oltre 500 boutique in 80 Paesi del mondo – abbigliamento maschile e accessori di lusso a marchio Zegna e abbigliamento femminile, maschile e accessori a marchio Thom Browne.

