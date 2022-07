Oasi verdi, così l’agroalimentare investe su biodiversità e sociale

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Il cambiamento climatico è un fenomeno in peggioramento di anno in anno, che rende sempre più urgente un impegno concreto sulla sostenibilità da parte di tutti, e delle aziende in primo luogo. Secondo uno studio di Allianz Trade e Format Research, il 50% delle imprese italiane extraagricole e non finanziarie con un fatturato di almeno 2,5 milioni sono convinte che il processo di transizione verso un’economia sostenibile avrà un impatto favorevole sulla propria attività.

Questo spiega la decisione di molte realtà di aderire ai principi Esg (environmental, social and governance), sviluppando modelli di business sostenibili. In particolare sono le aziende più grandi (72%) a dichiarare l’importanza di modificare il loro rapporto con l’ambiente e la società.

Dopo (e insieme) all’attenzione per il risparmio energetico e il ricorso a fonti rinnovabili, al riuso e alla riciclabilità delle confezioni, ora le aziende alimentari stanno investendo anche nella creazioni di “oasi” o “distretti” verdi per affermare i principi di sostenibilità e biodiversità, per restituire alla natura del territorio in cui agiscono ciò che le è stato sottratto.

Loading...

I boschi di Barilla e Bf

Per raccontare la sua strategia di sostenibilità Barilla ha inaugurato a maggio AgriBosco: su una superficie di 23 ettari adiacente agli stabilimenti di Parma, che assorbirà oltre 13mila kg di CO2 ogni anno, stanno crescendo campi di girasole e di grano tenero, con fiori e casette per le api e altri insetti impollinatori (che presentano i principi e i valori espressi dalla “Carta del Mulino”).

Il grano duro è coltivato nel segno dell’agricoltura di precisione, con rotazioni colturali che minimizzano il consumo del suolo e le emissioni di gas serra. AgriBosco sarà anche un parco didattico per le scuole, le associazioni e il mondo del volontariato, con percorsi tematici sull’agricoltura sostenibile, l’apicoltura, la tutela della biodiversità e la gestione virtuosa del ciclo delle acque.

In Toscana il Gruppo BF (Bonifiche Ferraresi, circa 270 milioni di fatturato) ha presentato il piano di rilancio della Tenuta Le Piane, che prevede in 5 anni un investimento di 2 milioni di euro, con ricadute occupazionali di oltre 50 unità. I circa mille ettari – di cui circa 800 boschivi, 110 di seminativo e il restante pascolo – vedranno lo sviluppo di un polo di allevamento allo stato brado di capi di razza bovina Maremmana (ora sono circa 200) e l’avvio di produzioni agricole biologiche e integrate con l’area boschiva, sia per il recupero di arboricolture autoctone sia per colture non food per la filiera delle bioplastiche. In sinergia con la vicina Tenuta Il Cicalino, partirà anche un’attività ricettiva attraverso il recupero di alcuni dei casolari presenti nell’area e la creazione di percorsi di “forest bathing”, trekking e cicloturismo.

Miglioramento della salute della fauna e della flora del bosco, tutela della biodiversità, creazione di nuovi habitat produttivi, attività per i giovani, laboratori didattici e nuovi pannelli informativi: sono il cuore dell’accordo stretto tra la cantina Villa Bogdano 1880 di Portogruaro (110 ettari di vigneti) e Vegal (Azienda di sviluppo del Veneto Orientale) per la conservazione e la tutela del Bosco di Lison. L’accordo rientra nel progetto “Engreen”, che fa parte del Programma di Cooperazione “Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020”, finanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali. «Sentiamo oggi la responsabilità – spiega Domenico Veronese, co-fondatore di Villa Bogdano 1880 insieme a Lucio Tessari – di restituire unità tra agricoltura, natura e cultura».