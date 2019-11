Obama: le bolle della nuova era dell’informazione ci stanno pericolosamente isolando L'ex presidente degli Stati Uniti è intervenuto al Dreamforce a San Francisco, dialogando con il ceo e fondatore dell'azienda Marc Benioff. «Questo spiega in parte perché abbiamo un problema nel dibattito pubblico, ma è un tema culturale non solo politico. Ci stiamo separando l'uno dell'altro» dal nostro inviato Luca Salvioli

(Jakub Mosur Photography)

3' di lettura

SAN FRANCISCO - Secondo Barack Obama l'avvento di tecnologie "disruptive", come i social media, ha avuto sui media l'effetto di una cultura divisiva e poco dialogante: «Oggi se guardi Fox News vivi in una realtà differente rispetto a quella di chi legge il New York Times» oppure di chi guarda «un video su YouTube», e questa spaccatura ha come effetto che le persone «non sanno che cosa sia vero e cosa no, non sanno cosa credere».

L'ex presidente degli Stati Uniti è intervenuto al Dreamforce, il mega evento annuale di Salesforce a San Francisco, dialogando con il ceo e fondatore dell'azienda Marc Benioff. «Questo spiega in parte perché abbiamo un problema nel dibattito pubblico, ma è un tema culturale non solo politico. Ci stiamo separando l'uno dell'altro». Uno dei nostri più grandi problemi è «non avere una conversazione comune, un dialogo comune».

I tre grandi rischi globali

Obama ha menzionato l'avvento di questa «nuova era dell'informazione», che può essere «pericolosa», come uno dei tre grandi temi globali da affrontare.

Il primo è il cambiamento climatico, perché chiede di «agire subito», alcune misure «non possono essere rinviate». Il secondo è l'esplodere delle disuguaglianze, all'interno dello stesso paese e tra aree del globo, come effetto combinato di tecnologie e globalizzazione che «rende le persone insicure».

L'ex presidente in tutti questi mesi non ha fatto endorsement pubblici nei confronti di candidati democratici e si tiene lontano da commenti sull'attualità politica, a parte l'uscita di qualche giorno fa in cui ha messo in guardia il partito rispetto alla scelta di posizioni radicali (dichiarazione che è stata letta come una indiretta bocciatura di Bernie Sanders e Elizabeth Warren).