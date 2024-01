Obama, Mulaney e Burnett tra i vincitori dei Creative Arts Emmy Awards

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

L’ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama ha vinto il Crrative Arts Emmy Award come miglior narratore per la sua serie di documentari Netflix, «Working: What We Do All Day», ripetendosi nella categoria dove aveva vinto in precedenza per aver narrato una serie Netflix sui parchi nazionali. Obama ha anche in bacheca altri due Grammy vinti per il suo lavoro vocale sugli audiolibri delle sue due memorie.

L’ex presidente, che non era presente alla cerimonia al Peacock Theatre di Los Angeles, ha battuto i colleghi nominati Morgan Freeman, Angela Bassett, Mahershala Ali e Pedro Pascal in quella che era di gran lunga la categoria più costellata di star ai Creative Arts Emmy, un maratona di premiazione di due notti che onora principalmente artisti, membri della troupe e lavoratori meno famosi in televisione.

Loading...

Tra i premiati anche John Mulaney, che ha vinto il suo Emmy per aver scritto il suo speciale standup di Netflix, “Baby J”, in cui ha affrontato la sua dipendenza dalla droga e il suo recupero. «Non vedo l’ora di mostrare questo premio a nostro figlio per uno speciale che non gli sarà mai e poi mai permesso di guardare”, ha detto Mulaney alla moglie Olivia Munn, dalla quale ha un bambino di 2 anni, mentre accettava il premio. In precedenza Mulaney aveva vinto un Emmy per un altro speciale standup e per la sua scrittura su “Saturday Night Live”.

Da segnalare anche la premiazione del novantenne Carol Burnett, salito sul palco per “Carol Burnett: 90 anni di risate + amore” della NBC, che ha vinto il premio “miglior speciale di varietà preregistrato”. La leggenda dei fumetti vinse il primo dei suoi sette Emmy nel 1961 e il più recente nel 1997.