Obbligatori casco, targa e assicurazione

Obbligo di targa e assicurazione, casco anche per i maggiorenni. Sono le tre componenti principali della possibile stretta sui monopattini elettrici. Verrebbe richiesto un contrassegno analogo a quello vecchio dei ciclomotori ma non spostabile da un mezzo all’altro. Alla copertura Rc obbligatoria sulla responsabilità da articolo 2054 del Codice civile si applicherebbero le regole del Codice delle assicurazioni.

Inoltre, verrebbe finalmente corretta la nota “svista” dell’autunno 2021 che ancor oggi consente ai monopattini di circolare anche su strade extraurbane. Per ora nulla è previsto per garantire che le foto che documentino la sosta in posizione regolare, necessaria dal 2021 per chiudere i noleggi in sharing, siano attendibili: sarebbe aggiunto solo un Gps per evitare l’utilizzo del mezzo da parte del noleggiatario fuori dalle aree consentite. Qualche precisazione e restrizione in più sulle attuali regole di sosta.