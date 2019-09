Obbligazioni, l’economia in frenata mette a rischio gli investitori Una pioggia di bond quasi senza precedenti. Difficile stabilire se, quando e soprattutto in quale misura il fenomeno potrà registrare finalmente una frenata e quali conseguenza avrà sulla sostenibilità del sistema di Maximilian Cellino

Una pioggia di bond quasi senza precedenti. Le società fanno la corsa a emettere titoli e sfruttare così le condizioni estremamente favorevoli che si sono create negli ultimi mesi: negli Stati Uniti, così come in Europa, dove secondo quanto segnalano gli analisti di Jp Morgan la scorsa è stata la settimana più «affollata» degli ultimi 18 mesi con titoli investment grade collocati per un valore di oltre 23 miliardi di euro. Difficile stabilire se, quando e soprattutto in quale misura il fenomeno potrà registrare finalmente una frenata.

La finestra dei mini-tassi (addirittura negativi nell’area euro anche per il mondo corporate e non solo per gli emittenti sovrani) non si chiuderà infatti in modo improvviso, e anzi potrebbe ulteriormente spalancarsi visto l’orientamento sempre più espansivo che si accingono a tenere le Banche centrali. Il fatto però che sia Federal Reserve, sia Bce abbiano alzato in modo sostanziale l’asticella delle aspettative espone il mercato a possibili contraccolpi quando nelle prossime due settimane (il 12 settembre Francoforte, il 18 settembre Washington) si prenderanno le decisioni sui tassi e sulle altre misure straordinarie di politica monetaria.

Ma se la volatilità è pur sempre inevitabile e da mettere in conto nell’immediato, sono ben altre le questioni di fondo che rischiano di riaffiorare in superficie e di influire non tanto sulle scelte degli emittenti, quanto su chi investe su di loro (non di rado appunto con rendimenti sottozero). Il tema della scarsa liquidità di simili tipologie di titoli resta infatti pur sempre di attualità e anzi rischia di farsi più acuto in uno scenario del genere, nonostante l’ondata di bond che continua ad affluire sul primario. Parte di questi, almeno in Europa, verrà verosimilmente riassorbita ancora una volta dalla Bce, che secondo Joao Almeida e Daniele Antonucci di Morgan Stanley potrebbe la prossima settimana (oltre a tagliare i tassi) varare riacquisti di bond pubblici e aziendali fino a 30 miliardi al mese per i 9-12 mesi successivi.

Il problema è che di recente i segnali di tensione in questa direzione si sono moltiplicati. Il team di ricerca sul credito di Goldman Sachs segnala per esempio come la divergenza di prezzo (e di rendimento) fra le obbligazioni più e meno liquide sia tornata a farsi piuttosto sensibile negli Stati Uniti: «La dispersione era quasi ai minimi post-crisi - notano gli analisti - ma ha iniziato nuovamente a crescere e prevediamo che questa tendenza possa prendere ulteriore slancio». La chiave del fenomeno risiede nella maggior differenziazione nei piani di gestione del capitale dei grandi emittenti investment grade (che utilizzano preferibilmente il denaro raccolto per operazioni di fusione o acquisizione o per effettuare buy-back) da una parte, e nel crescente rischio idiosincratico degli high yield dall’altra, in particolare nei settori dell’energia, della vendita al dettaglio, della sanità e del farmaceutico.