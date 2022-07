Obbligo di polizze per danni medici, probabile retromarcia sul bonus/malus

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Fa un pit-stop la riforma delle coperture obbligatorie dei rischi Rc (in forma assicurativa o in autoritenzione) per le strutture sanitarie e gli esercenti le professioni sanitarie. Lo schema di regolamento, predisposto dal ministero per lo Sviluppo economico per attuare la legge 24/2017 sulla responsabilità sanitaria (legge “Gelli”), è stato infatti provvisoriamente fermato dal Consiglio di Stato che – con il provvedimento 947/2022 – ha sospeso il proprio parere consultivo sul testo per chiedere al ministero integrazioni documentali e, soprattutto, chiarimenti sulle osservazioni critiche mosse da alcuni stakeholders, e in particolare dall’Ania. A non convincere è soprattutto l’introduzione del sistema bonus/malus nelle assicurazioni sanitarie.

Il percorso

Lo schema di regolamento – che lo stesso Consiglio di Stato definisce «provvedimento di notevole rilievo», perché necessario a realizzare gli obiettivi di tutela del diritto alla salute e alla sicurezza delle cure dei cittadini della legge 24/2017 – arriva all’esito di un travagliato e lungo percorso, concluso con l’intesa raggiunta in Conferenza Stato-Regioni il 9 febbraio 2022, dopo varie revisioni dei testi.

Loading...

Un’ intesa che è sembrata un definitivo passo in avanti verso l’attesa pubblicazione del decreto ministeriale, sia pur con cinque anni di ritardo rispetto al termine inizialmente stabilito. In realtà, l’approssimarsi della conclusione dei lavori ha portato alcuni stakeholder a chiedere ritocchi.

Meccanismo da chiarire

È sul bonus/malus che si sono focalizzate le principali richieste di chiarimento del Consiglio di Stato.

Si tratta di un meccanismo (che determina l’incremento o il decremento del premio di rinnovo in base al numero di sinistri), che ha una ragion d’essere nell’assicurazione obbligatoria della Rc auto – a cui lo schema di decreto si è in parte ispirato –, perché punta a calmierare i premi e a incentivare i comportamenti virtuosi degli assicurati. Ma questo sistema non sembra esportabile nel campo della responsabilità sanitaria, in cui molte polizze sono poliennali e, soprattutto, i sinistri (gestiti in regime claims made) potrebbero non riflettere affatto la maggior o minor pericolosità dell’assicurato nell’ultimo anno, potendosi invece riferire a eventi nel tempo assai più risalenti.