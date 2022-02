Obbligo vaccinale per gli over 50: a Calabria, Abruzzo e Sicilia primato «no vax»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Calabria, Abruzzo e Molise sono le tre Regioni dove è più alta l’incidenza di over 50 ancora non vaccinati. Persone che non sono in regola l’obbligo vaccinale introdotto dal Governo e scattato il 1° febbraio «al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza».

Si tratta in totale 1,68 milioni di no vax (1,9 milioni se si includono i guariti) pari al 6% della platea (6,8% con i guariti) che rischiano la sanzione di 100 euro se dai controlli del ministero della Salute risulteranno non immunizzati anche se privi del diritto all’esenzione che si ha in base all’«accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell'assistito o dal medico vaccinatore».

Il primato no vax di Calabria, Abruzzo e Sicilia

Secondo le eleborazioni di Lab24, c’è un terzetto di regioni dove la quota dei non vaccinati ultra 50enni è superiore al 10%: sono Calabria (10,63%), Abruzzo (10,24%) e Sicilia (10,02%). Nella classifica generale la Sicilia è il territorio con la più alta densità no vax (16,8% rispetto al 12,9% della media nazionale), mentre Calabria e Abruzzo sono rispettivamente al sesto (15,4%) e settimo posto (15,0%).

In Puglia la quota più bassa

Decisamente diversa la situazione in Puglia, Lazio e Molise: in questo caso la percentuale si mantiente sotto il 4%. La Puglia è prima anche nella graduatoria complessiva, unica regione in cui la percentuale no vax è sotto il livello del 10%.