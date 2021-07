Obbligo vaccinale o Green pass: «Modello Macron anche in Italia»

Burioni: soluzione politica, obbligo vaccinale per tutti

Roberto Burioni, professore di Virologia all’Università San Raffaele di Milano, ha ingaggiato da diverso tempo una battaglia personale contro il mondo dei cosiddetti no vax. Non stupisce la sua polemica sulle quote di popolazione ostili al vaccino anti-Covid, rianimata da un tweet dove accusa gli scettici di alimentare i contagi, né la sua spinta per misure più rigide sulle somministrazioni.

Nel suo caso, la proposta è quella di un obbligo vaccinale universale, tanto più impellente con il boom di casi legati alla variante Delta. La scelta, ammette, sarebbe «politica e non scientifica». In Italia, ha scritto sempre via Twitter, «finiscono in rianimazione ultracinquantenni che hanno rifiutato il vaccino con una folle scelta e si infettano giovani non ancora vaccinati. La soluzione è a portata di mano ma è politica e non scientifica: obbligo per tutti».

Crisanti: vaccino obbligatorio può aiutare. La provocazione: niente copertura medica ai no vax

Andrea Crisanti, direttore del dipartimento di Microbiologia dell'Università di Padova, si era schierato nel 2020 a favore dell’obbligo di vaccinazione contro il Covid. In un secondo momento ha smussato la posizione, mantenendo comunque la linea del rigore su tempi e urgenza della campagna di somministrazioni.

In una intervista all’agenzia Adnkronos, Crisanti ha ribadito che l’obbligatorietà del vaccino «potrebbe aiutare», ma non è facile ingiungerla senza precondizioni specifiche (come nel caso della scuola, dove la vaccinazione «è legato all'ammissione» dei bambini). In maniera più provocatoria, Crisanti ha suggerito anche l’ipotesi di «levare» la copertura sanitaria a chi rifiuta di farsi inoculare il vaccino per ragioni di pregiudizio od ostilità ideologica al farmaco. «Ci sono persone che non si vogliono vaccinare per pregiudizio - ha fatto notare in un collegamento con la trasmissione In Onda - In quel caso, penso che il miglior deterrente che ci sia è togliere la copertura sanitaria se si prendono il covid: un giorno in rianimazione costa 2.500 euro, non capisco perché lo debba pagare il servizio sanitario, visto che è una decisione loro».

Bassetti: chi non si vaccina stia a casa

Anche Matteo Bassetti, primario di Malattie infettive all’ospedale San Martino di Genova, non ha mai evocato esplicitamente l’obbligo di vaccinazione. Ma la sua linea è orientata verso la maggior severità possibile nei confronti di chi sceglie di non vaccinarsi, con tanto di ipotesi di un lockdown “selettivo” per i no vax.