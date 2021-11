Obbligo vaccinale o super green pass: chi è a favore e chi contro

Matteo Salvini, che prima si era detto contrario, sembra ammorbidire il tiro. «In questa fase è necessaria prudenza. Lavoriamo tutti insieme per evitare nuove chiusure, lockdown, obblighi e problemi agli italiani - è stato fatto filtrare da fonti della Lega -. Le priorità sono la tutela della salute e del lavoro: con buonsenso, evitiamo di seminare paure»

Toti: sì all’obbligo ma meglio ora il certificato verde a “doppia velocità”

Lunedì 22 o più probabilmente martedì 23, il presidente del Consiglio Mario Draghi vedrà le Regioni, con i governatori in pressing per ottenere il “doppio binario” per il certificato verde: il Super Green pass per chi si vaccina o è guarito, per entrare in ristoranti, cinema e stadi, mentre chi fa il tampone potrà solo accedere ai posti di lavoro e ai servizi essenziali.

«Sono stato tra i precursori dell’obbligo vaccinale e il mio movimento politico Coraggio Italia ha pronto leggi, emendamenti in Parlamento per poterlo applicare e non è detto che non lo faccia. Dopo di che ritengo molto più utile un Green pass a doppia velocità che non un obbligo vaccinale che sarebbe qualche cosa di poco più che formale, visto che non possiamo certo condurre in manette i cittadini alla vaccinazione. Sarebbe certo un’ulteriore sottolineatura di quanto è un obbligo morale, civile, etico andare a vaccinarsi. Ma nel momento in cui ci fosse una divisione tra i vaccinati con pieno accesso alla vita economica e sociale di questo paese e i semplici tamponati che invece hanno un’area più ristretta anche per la loro sicurezza in cui potersi muovere credo che sarebbe una misura più che sufficiente».