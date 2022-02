Obbligo vaccinale over 50: dopo un mese uno su 3 ha «ceduto»

Ascolta la versione audio dell'articolo

A un mese dall’introduzione dell’obbligo vaccinale per chi ha più di 50 anni, sono circa 650mila le persone in questa fascia d’età che si sono lasciate convincere ad aderire all’immunizzazione anti-Covid. Chi non lo fa, dal 1° febbraio va incontro a una multa da 100 euro, mentre dal 15 febbraio il green pass rafforzato (la certificazione verde per vaccinazione o guarigione) diventa obbligatorio per tutti i luoghi di lavoro. Gli italiani over 50 non vaccinati restano ancora un milione e mezzo, in calo del 30% rispetto all’8 gennaio quando la norma è entrata in vigore.

Senza vaccino 5,8 milioni

I numeri complessivi dei vaccini - secondo quanto si evince dal report della struttura del Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 Francesco Paolo Figliuolo - indicano che 48 milioni di persone hanno concluso il ciclo primario (81% della popolazione), mentre la terza dose è stata somministrata a 34,4 milioni (il 58,1%). Complessivamente 5,8 milioni di persone di età superiore ai 5 anni sono senza alcuna dose di vaccino anti-Covid. Il maggior numero di non vaccinati si trova naturalmente nella fascia pediatrica (5-11 anni) che ha ricevuto il via libera dall’Agenzia del farmaco solo a metà dicembre: sono 1,982 milioni, pari al 54% della popolazione di questa classe d’età.

Over 50: i no vax sono 1,516 milioni

L’obbligo vaccinale per le persone che hanno compiuto 50 anni (o li compiranno fino al 15 giugno 2022) risale all’8 gennaio con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto anti-Covid. A quella data, secondo i dati forniti dal governo, c’erano 2,165 milioni di over 50 che non avevano ricevuto alcuna dose di vaccino. A un mese di distanza la platea risulta assottigliata di circa un terzo, perché è scesa a quota 1,516 milioni (-648mila, pari a -30%). Quasi la metà (681mila) è concentrata tra i 50 ed i 59 anni. Nell’ultima settimana il numero di nuovi vaccinati ultra 50enni è stato di 167mila, leggermente superiore alla media settimanale registrata dall’8 gennaio (162mila).

Il 98,7% delle morti causate da Covid da inizio pandemia si è registrato nella fascia di popolazione più anziana, quella sopra i 50 anni. L’Istituto superiore di sanità ha calcolato che complessivamente la mortalità è 27 volte più alta nei non vaccinati rispetto a chi ha avuto la dose booster.

Le multe

Dal 1° febbraio gli over 50 senza vaccino sono multati con una sanzione una tantum di 100 euro. Non rischiano, invece, multe le persone che non hanno fatto il vaccino per motivi di salute, salvo la presentazione di una certificazione medica. Da martedì 15 febbraio i lavoratori pubblici e privati - compresi quelli in ambito giudiziario e i magistrati - che hanno compiuto i 50 anni, dovranno esibire al lavoro il green pass rafforzato che si ottiene con il vaccino o con la guarigione dal Covid. Chi non lo farà non riceverà lo stipendio ma conserverà il posto di lavoro. L’accesso ai luoghi di lavoro senza certificato sarà vietato e chi non rispetta il divieto subirà una sanzione amministrativa tra 600 e 1.500 euro.