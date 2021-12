Obbligo vaccini: dalla Germania alla Grecia, cresce il fronte favorevole

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’ultima in ordine temporale ad aggiungere la propria voce al coro dei sostenitori di un obbligo “generalizzato” dell’immunizzazione contro il Covid è stata la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen: «Fino a due o tre anni fa non lo avrei mai pensato ma è tempo di discutere sull’obbligo vaccinale». Prima di lei il cancelliere tedesco in pectore Olaf Scholz aveva assicurato che il Parlamento deciderà entro fine anno e in caso di via libera la stretta entrerebbe in vigore a «inizio febbraio o inizio marzo».

Per i renitenti l’Austria studia dal 1° febbraio una multa da 3.600 euro. La misura è stata annunciata già dalla Grecia che per gli over 60 prevede una sanzione mensile di 100 euro per chi non si adeguerà all’obbligo entro il 16 gennaio: una scelta che il premier Kyriakos Mītsotakīs ha definito «il prezzo da pagare per la salute».

Bonomi: andare verso l’obbligo vaccinale

In Italia il presidente di Confindustria Carlo Bonomi si è espresso favore della misura: «Così come è strutturato oggi, il super green pass non ci convince molto, perché più metti delle particolarità all’interno dell’applicazione più diventa difficile applicarlo. Quindi, credo che bisogna prendere atto che c’è una recrudescenza dei numeri e andare verso un obbligo vaccinale, con tutte le difficoltà» che ne conseguono, a partire dal «come lo rendi obbligatorio» ha detto il leader degli industriali.

Di Maio: «Per ora convinciamo gli indecisi»

Sull’ulteriore stretta, però, il governo resta cauto. «Per ora ci possiamo permettere di non affrontare ancora questo argomento, perché gli italiani sono responsabili», ha spiegato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. «Ogni Paese ha le sue difficoltà, ma noi possiamo ancora permetterci di provare a convincere il 15% che ancora non si è vaccinato. Molti di loro hanno semplicemente paura, su quella parte - ha aggiunto - possiamo continuare a lavorare».

Von der Leyen, è tempo di discutere l’obbligo vaccinale

L’obbligo vaccinale «è competenza degli Stati membri, quindi non sta a noi dare raccomandazioni», è stata la premessa di von der Leyen rispondendo ai giornalisti. «Se mi chiede la mia posizione personale, due o tre anni fa non avrei mai pensato di vedere quello che vediamo adesso. Abbiamo una pandemia in corso, abbiamo i vaccini che salvano vite e che non vengono usati adeguatamente ovunque, e questo ha un costo sanitario enorme», ha spiegato la presidente della Commissione Ue. Abbiamo «un terzo della popolazione europea non vaccinata. Si tratta di tante persone. Non tutti possono essere vaccinati ma la stragrande maggioranza può e quindi è comprensibile e opportuno avere il dibattito adesso su come pensare a introdurre un vaccino obbligatorio in Ue».