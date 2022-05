Obbligo vaccino fino al 15 giugno per over 50

L'obbligo di vaccinazione resta in vigore fino al 15 giugno 2022 per insegnanti e personale scolastico, forze dell'ordine e in generale tutti i cittadini dai 50 anni in su. Ma l’adempimento non è considerato un requisito per lo svolgimento dell’attività lavorativa. Chi non si vaccina incorre solo nella sanzione una tantum di 100 euro.

